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«Художница» Аверина оказалась второй в многоборье ОИ после трех видов

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Российская художественная гимнастка Дина Аверина заняла вторую строчку в многоборье на Олимпийских играх в Токио после трех видов программы.

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Так, спортсменка уже выступила с мячом, обручем и булавами, общая сумма балов составила 82,550.

Лидером многоборья пока является израильтянка Лина Ашрам 84,500, пишет «Спорт-Экспресс» 7 августа.

Третью строчку в финале соревнований занимает сестра Авериной Арина.

Теперь гимнасткам предстоит выступить с лентой.

Ранее в этот день россиянки вышли в финал турнира Игр в Токио по художественной гимнастике в командном разряде. В команду входят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

Финальный этап командных соревнований пройдет 8 августа, что совпадает с последним днем Олимпиады.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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