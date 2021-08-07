Винер-Усманова назвала вопиющей несправедливостью оценки Авериной на ОИ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала финал олимпийских соревнований по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике, где россиянка Дина Аверина заняла второе место.

По ее слова, спортсменка не проиграла, а выиграла. Винер-Усманова подчеркнула, что судейство было вопиющей несправедливостью.

«Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде», — указала она.

Также она подчеркнула, что взявшая золото гимнастка из Израиля Лина Ашрам сделала вопиющую ошибку, за которую, обычно снимают очки все бригады, как за исполнение, так и за технику и артистику.

«Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — цитирует ее RT в субботу, 7 августа.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин в свою очередь поздравил Аверину с серебряной наградой Игр в Токио и подчеркнул, что она показала прекрасное выступление и сделала элементы высочайшей сложности.

При этом он выразил уверенность, что у каждого, кто смотрел соревнования, возникло множество вопросов к судейству.

«Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть «золото», — цитирует «Спорт Экспресс» сообщение пресс-службы Минспорта.

Ранее в этот же день Аверина уступила на соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой.

При этом работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Сама Аверина назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.