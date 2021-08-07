Дина Аверина заявила о несправедливом судействе после проигрыша на ОИ

Российская художественная гимнастка Дина Аверина, ставшая серебряным призером Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье, заявила, что недовольна наградой и считает судейство несправедливым.

«Я расстроена серебром. Я поняла, что у меня есть шанс после того, как соперница потеряла ленту. Если я выполню чисто — я должна была завоевать золото, судейство было несправедливым, поняла это сразу. Как понизили оценку, дальше пошло-поехало», — заявила она журналистам после соревнований.

По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а из-за того, что судейство было несправедливым. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт, пишет «Спорт-Экспресс» в субботу, 7 августа.

Также гимнастка заявила, что продолжит спортивную карьеру, если ей позволит здоровье. По ее словам, у нее проблемы со спиной.

Ранее в этот же день Аверина уступила на соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой.

При этом работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.