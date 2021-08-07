Захарова прокомментировала судейство гимнасток на ОИ в Токио

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала судейство в финале одиночного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, где российская спортсменка Дина Аверина заняла второе место.

Дипломат призвала посмотреть, что о сложившейся ситуации сказала тренер Ирина Винер-Усманова, которая, по словам Захаровой, собственноручно «создала галактику под названием «современная художественная гимнастика».

«Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношения к российскому спорту. А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала Захарова в своем Telegram-канале в субботу, 7 августа.

Ранее в этот же день Аверина уступила на соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой.

При этом работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, в свою очередь, заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла.

Также она подчеркнула, что взявшая золото гимнастка из Израиля Ашрам сделала вопиющую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады, как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация готовит обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) после финального турнира ОИ в Токио. Он уточнил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся турнире ОИ.

Сама Аверина также назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.