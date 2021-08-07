ОКР будет добиваться разбора судейства после проигрыша Авериной в финале ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) готовит обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) после финального турнира Олимпийских игр по художественной гимнастике. Об этом заявил 7 августа глава комитета Станислав Поздняков.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов», — написал Поздняков в Instagram.

Он уточнил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся турнире ОИ.

«Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — отметил Поздняков.

Глава ОКР также уточнил, что, сидя на трибуне, видел, что российские тренеры и команда сделали всё возможное, предусмотренное правилами, чтобы исправить оценки судей. Он подчеркнул, что протест на пересмотр решения был подан моментально.

«Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был. Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины (Авериной. — Ред.), которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», — добавил Поздняков.

Ранее в этот день россиянка Дина Аверина уступила на соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой. При этом работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике.

Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью.

Сама Аверина также назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.