 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города
Спорт
Россиянка Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на ОИ в Токио
Общество
Москвичей предупредили о ливнях с грозами 7 августа
Мир
В ЮАР на шахте «Куллинан» добыли алмаз массой более 340 карат
Спорт
Борец Садулаев станет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия ОИ
Мир
Ирак приостановит все пассажирские рейсы в Белоруссию
Спорт
ОКР будет добиваться разбора судейства после проигрыша Авериной в финале ОИ
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России
Мир
Стало известно о планах Трампа избираться на пост президента США в 2024 году
/

Гордости узел: в художественной гимнастике судейский скандал

Почему золото Олимпийских игр выиграла Линой Ашрам из Израиля, а у России спорное серебро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Гордости узел: в художественной гимнастике судейский скандал
2021-08-07 15:08:54">
2021-08-07 15:08:54
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России впервые с 1996 года не смогла взять золото Олимпиады в художественной гимнастике. Наши спортсменки — сестры Дина и Арина Аверины — заняли второе и четвертое место соответственно в личном многоборье. Сенсационную победу одержала израильтянка Линой Ашрам. По мнению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, золото Ашрам — это беспредел. Она считает, что судьи откровенно завысили оценки представительнице Израиля. Дина Аверина заявила: «Все устали, что мы всегда выигрываем».

О спорном судействе в личном многоборье высказался даже министр спорта Олег Матыцин.

— Думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству, — заявил он журналистам. — Неслучайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть золото. Поздравляю с первой медалью на Играх в Токио тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и ее президента Ирину Винер и желаю удачи нашим спортсменкам в групповом многоборье.

Тревожный звонок

Цена олимпийского золота высока в любом виде спорта, но именно в художественной гимнастике она максимальна. Во-первых, тут обычно не выступают долго — у большинства участниц Олимпиада в жизни всего одна. А во-вторых, конкуренция внутри российской команды сейчас такова, что отобраться на Игры — это чуть ли не сложнее, чем потом их выиграть. А уж сделать это сестрам-близняшкам — вообще что-то невероятное!

Открывать олимпийский финал выпало Арине. За нее было особенно тревожно: в начале июля она травмировала ногу и из-за этого даже не выступала на заключительном предолимпийском турнире — Кубке вызова в Москве. А уже в Токио, на опробовании и в квалификации, держалась за поясницу. Что за травма, Арина накануне говорить отказалась. Но короткое «осталось один день потерпеть, и всё» — лишнее напоминание, что для нее на самом деле значил олимпийский финал.

Гордости узел_1
Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И тут шок: после стартового упражнения с мячом обе сестры Аверины проигрывают Линой Ашрам из Израиля. Они не допустили видимых ошибок, но Ашрам почти целый балл выиграла по сложности. В контексте многоборья это, конечно, ничего не значит, впереди еще целых три предмета. Но вот так начинать олимпийский турнир — заметный удар по психике. Колокольчик, который напомнил: ничего еще не решено.

И тут занервничала не только Арина, но и наши тренеры. Оценку за упражнения с мячом они оспорили. Хотя баллы вроде бы поставили высокие — 27,900. Судьи долго совещались, но в итоге оставили сумму без изменений. Когда Арина садилась вместе с тренером ждать оценок, в глаза бросились ее ноги. Синяки, шрамы, тейп — нет живого места. Это тоже к вопросу о том, чего стоило сестрам поехать на эту Олимпиаду.

«Беспредел»

Увы, но дальше всё также не соответствовало логике и общепризнанным правилам художественной гимнастики. Аверины не ошибаются, не теряют предметы, великолепно представляют свои программы. Но Ашрам невероятным образом еще точнее, быстрее и гибче. К тому же, когда борьба настолько плотная и никто не ошибается, ключевую роль начинают играть судьи. А они явно были не на нашей стороне. Свои оценки с разной степенью успеха еще по разу оспаривали Дина и Арина. Но в целом недовольство судейством, похоже, было у всех, кроме Ашрам. Количество протестов зашкаливало.

Гордости узел_3
Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина после выполнения упражнений в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина после выполнения упражнений в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ну а на ленте у Арины завязался узел. Это означало конец мечте об олимпийской медали. О золоте речи не шло и так, но бронза-то, казалось, была уже в кармане… Дальше наступил апогей. Ашрам устроила из упражнения с лентой настоящее шоу. В этом, пожалуй, было ее главное отличие: все остальные делали элементы и боролись за медали, а израильтянка просто получала удовольствие от выступления. Но и Линой, похоже, слишком увлеклась и допустила потерю ленты. Тут у нас даже забрезжила надежда, которую убили в зародыше судейские оценки. Даже за такое упражнение Ашрам получила в ленте лучшие баллы дня.

Это беспредел, — заявила «СЭ» Ирина Винер-Усманова. — Такого нельзя было представить даже в самом страшном сне. Всем надоело наше золото? Думаю, да. Нашли более-менее достойную соперницу, но зашли так далеко! Ставили нам оценки в квалификации на балл выше, а сегодня за этот же элемент на балл ниже, хотя он был выполнен лучше. Эта девочка из Израиля получила на ленте в квалификации ту же оценку, как и сегодня, но с такой большой потерей. Вот вам и ответ на все вопросы.

«Нас явно занижали»

В заключительном упражнении Дина сделала всё возможное, чтобы догнать Ашрам. Она была безупречна. Настолько, что судьи еще пять долгих минут тянули с оценками. Многие поверили, что справедливость всё-таки восторжествует. Дина и Арина верили точно — стояли вдвоем обнявшись и прижимали к себе любимых плюшевых зверей. Но чуда не случилось, Дина Аверина только вторая, а Арина — на самом обидном четвертом месте.

— Я сравнивала оценки, какие я могла бы получить при идеальном исполнении и какие я получала, — отметила после церемонии награждения Дина Аверина. — Сегодня нас явно занижали. Какие были мысли в тот момент, когда долго выставляли оценки? Сразу поняла, что они подсчитывают так, чтобы я не выиграла. Это было понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, всё уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что мне не дадут золото. Почему? Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое судейство было сегодня.

Гордости узел_2
Призеры индивидуального многоборья соревнований по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх (слева направо): Алина Горносько (Белоруссия) – бронзовая медаль, Линой Ашрам (Израиль) – золотая медаль, российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина – серебряная медаль

Призеры индивидуального многоборья соревнований по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх (слева направо): Алина Горносько (Белоруссия) — бронзовая медаль, Линой Ашрам (Израиль) — золотая медаль, российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина — серебряная медаль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. У Линой Ашрам — 107,800. Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Арина Аверина получила 102,100.

Винер-Усманова допустила уход с поста главного тренера национальной команды.

— Есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо, — сказала тренер ТАСС. — Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет.

Именно из-за плохого судейства прекратила работать заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, рассказала она журналистам. Судейство в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх она назвала безобразным. «Это сделано специально, нарочно», — подчеркнула Тарасова.

В последний день Олимпиады, 8 августа, у России будет шанс взять золото в финале группового многоборья. В квалификации наши девушки заняли второе место, на два балла отстав от Болгарии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021