Гордости узел: в художественной гимнастике судейский скандал

Сборная России впервые с 1996 года не смогла взять золото Олимпиады в художественной гимнастике. Наши спортсменки — сестры Дина и Арина Аверины — заняли второе и четвертое место соответственно в личном многоборье. Сенсационную победу одержала израильтянка Линой Ашрам. По мнению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, золото Ашрам — это беспредел . Она считает, что судьи откровенно завысили оценки представительнице Израиля. Дина Аверина заявила: «Все устали, что мы всегда выигрываем».

О спорном судействе в личном многоборье высказался даже министр спорта Олег Матыцин .

— Думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству , — заявил он журналистам. — Неслучайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран . Для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть золото. Поздравляю с первой медалью на Играх в Токио тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и ее президента Ирину Винер и желаю удачи нашим спортсменкам в групповом многоборье.

Тревожный звонок

Цена олимпийского золота высока в любом виде спорта, но именно в художественной гимнастике она максимальна. Во-первых, тут обычно не выступают долго — у большинства участниц Олимпиада в жизни всего одна . А во-вторых, конкуренция внутри российской команды сейчас такова, что отобраться на Игры — это чуть ли не сложнее, чем потом их выиграть. А уж сделать это сестрам-близняшкам — вообще что-то невероятное!

Открывать олимпийский финал выпало Арине. За нее было особенно тревожно: в начале июля она травмировала ногу и из-за этого даже не выступала на заключительном предолимпийском турнире — Кубке вызова в Москве. А уже в Токио, на опробовании и в квалификации, держалась за поясницу . Что за травма, Арина накануне говорить отказалась. Но короткое «осталось один день потерпеть, и всё» — лишнее напоминание, что для нее на самом деле значил олимпийский финал.

Гордости узел_1 Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И тут шок: после стартового упражнения с мячом обе сестры Аверины проигрывают Линой Ашрам из Израиля. Они не допустили видимых ошибок, но Ашрам почти целый балл выиграла по сложности . В контексте многоборья это, конечно, ничего не значит, впереди еще целых три предмета. Но вот так начинать олимпийский турнир — заметный удар по психике. Колокольчик, который напомнил: ничего еще не решено.

И тут занервничала не только Арина, но и наши тренеры. Оценку за упражнения с мячом они оспорили . Хотя баллы вроде бы поставили высокие — 27,900. Судьи долго совещались, но в итоге оставили сумму без изменений . Когда Арина садилась вместе с тренером ждать оценок, в глаза бросились ее ноги. Синяки, шрамы, тейп — нет живого места. Это тоже к вопросу о том, чего стоило сестрам поехать на эту Олимпиаду.

«Беспредел»

Увы, но дальше всё также не соответствовало логике и общепризнанным правилам художественной гимнастики. Аверины не ошибаются, не теряют предметы, великолепно представляют свои программы. Но Ашрам невероятным образом еще точнее, быстрее и гибче . К тому же, когда борьба настолько плотная и никто не ошибается, ключевую роль начинают играть судьи. А они явно были не на нашей стороне . Свои оценки с разной степенью успеха еще по разу оспаривали Дина и Арина. Но в целом недовольство судейством, похоже, было у всех, кроме Ашрам. Количество протестов зашкаливало.

Гордости узел_3 Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина после выполнения упражнений в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ну а на ленте у Арины завязался узел. Это означало конец мечте об олимпийской медали . О золоте речи не шло и так, но бронза-то, казалось, была уже в кармане… Дальше наступил апогей. Ашрам устроила из упражнения с лентой настоящее шоу . В этом, пожалуй, было ее главное отличие: все остальные делали элементы и боролись за медали, а израильтянка просто получала удовольствие от выступления. Но и Линой, похоже, слишком увлеклась и допустила потерю ленты . Тут у нас даже забрезжила надежда, которую убили в зародыше судейские оценки. Даже за такое упражнение Ашрам получила в ленте лучшие баллы дня.

— Это беспредел, — заявила «СЭ» Ирина Винер-Усманова. — Такого нельзя было представить даже в самом страшном сне. Всем надоело наше золото? Думаю, да . Нашли более-менее достойную соперницу, но зашли так далеко! Ставили нам оценки в квалификации на балл выше, а сегодня за этот же элемент на балл ниже, хотя он был выполнен лучше. Эта девочка из Израиля получила на ленте в квалификации ту же оценку, как и сегодня, но с такой большой потерей. Вот вам и ответ на все вопросы.

«Нас явно занижали»

В заключительном упражнении Дина сделала всё возможное, чтобы догнать Ашрам. Она была безупречна. Настолько, что судьи еще пять долгих минут тянули с оценками . Многие поверили, что справедливость всё-таки восторжествует. Дина и Арина верили точно — стояли вдвоем обнявшись и прижимали к себе любимых плюшевых зверей. Но чуда не случилось, Дина Аверина только вторая, а Арина — на самом обидном четвертом месте.

— Я сравнивала оценки, какие я могла бы получить при идеальном исполнении и какие я получала, — отметила после церемонии награждения Дина Аверина. — Сегодня нас явно занижали. Какие были мысли в тот момент, когда долго выставляли оценки? Сразу поняла, что они подсчитывают так, чтобы я не выиграла . Это было понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, всё уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что мне не дадут золото. Почему? Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое судейство было сегодня.

Гордости узел_2 Призеры индивидуального многоборья соревнований по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх (слева направо): Алина Горносько (Белоруссия) — бронзовая медаль, Линой Ашрам (Израиль) — золотая медаль, российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина — серебряная медаль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла. У Линой Ашрам — 107,800 . Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700). Арина Аверина получила 102,100.

Винер-Усманова допустила уход с поста главного тренера национальной команды.

— Есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо , — сказала тренер ТАСС. — Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет.

Именно из-за плохого судейства прекратила работать заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, рассказала она журналистам. Судейство в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх она назвала безобразным. «Это сделано специально, нарочно», — подчеркнула Тарасова .

В последний день Олимпиады, 8 августа, у России будет шанс взять золото в финале группового многоборья. В квалификации наши девушки заняли второе место, на два балла отстав от Болгарии.