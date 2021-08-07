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«Ехал в Токио за золотом, но так получилось, что не получилось»

Бронзовый призер Олимпиады Нияз Ильясов — о предвзятом судействе и причинах малого количества медалей у дзюдоистов
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В Москву из Токио на этой неделе вернулись российские дзюдоисты, выступавшие на Олимпийских играх. Там они выиграли три бронзовые медали. У мужчин на пьедестал попали Нияз Ильясов в категории до 100 кг и Тамерлан Башаев в категории свыше 100 кг. У женщин подиум завоевала Мадина Таймазова (до 70 кг). Этот результат оказался значительно хуже двух предыдущих Олимпиад, где Россия была в числе лучших. В 2012 году в Лондоне она выиграла общий зачет среди дзюдоистов (три золота, одно серебро, одна бронза), в 2016 году в Рио-де-Жанейро стала третьей (два золота и бронза).

В интервью «Известиям» Нияз Ильясов поделился мнением о причинах такого спада и заявил о намерении отбираться на следующую Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже.

— Насколько тяжело далась эта медаль?

— На самом деле я не буду говорить, что не выложился на 100%. Жалеть точно не буду. Это был тяжелый и долгий путь. Потому что мы настраивались на четыре года цикла, но в итоге продлилось всё на год в связи с ковидом и всеми проблемами. Из-за этого было очень тяжело. И в третьей схватке я уступил португальцу (Жорже Фонсеке. — «Известия»), у которого выиграл за три месяца до этого. Ехал в Токио за золотом, но так получилось, что не получилось. Расстроился, но рад, что завоевал бронзу.

— Перенос Олимпиады на год из-за ковида сказался?

— Я даже не могу сказать, как было бы лучше. Возможно, пройди Олимпиада в 2020 году, то это сыграло бы в нашу пользу. Потому что мы рассчитывали на четыре года, подстраивались под это, планировали сборы, нагрузки. Но, может быть, вообще остался бы без медали. Возможно, получилось завоевать бронзу из-за того, что было больше времени на подготовку и изучение соперников.

— В прошлые два олимпийских цикла наши дзюдоисты почти ничего не выигрывали на чемпионатах мира, но в Лондоне и Рио выстреливали, брали не одно золото. Сейчас не могло быть так, что аналогичным образом планировали четырехлетний цикл, а перенос всё сломал?

— Не могу сказать. На самом деле вся команда, которая ехала, в каждой категории все имели потенциал для золота. Но так вот сложилось неудачно. Все были где-то рядом. За третье место боролись, были рядом с третьим, все или брали медали, или были около них. Случилось так, как случилось. Не знаю, почему.

— В бытовом плане в Токио были сложности из-за ковидных ограничений?

— Мы уже полтора года выезжали на международные соревнования. Было понимание, всё видели, знали, как там происходит. Поэтому в этом плане всё прошло нормально.

— Теперь отдыхать?

— Да, еду в родной город Ростов-на-Дону. Сказали, что намечается там грандиозная встреча. Посмотрим, как всё пройдет.

— На матчи футбольного «Ростова» ходите?

— Знаете, у меня почти нет времени на что-то, кроме дзюдо. Я им занимаюсь 300 дней в году. Приехали домой, два-три дня отдыха, вещи перебрали и снова на сборы. Времени на хобби и увлечения просто нет. У меня хобби уже не осталось. Цель — дзюдо и только дзюдо.

— Японцы у себя дома выиграли девять золотых медалей в дзюдо — рекорд Олимпиад в этом виде спорта. Этих ребят можно было вообще побеждать на их территории?

— У меня с японцем, который выиграл в Токио (Аарон Вольф. — «Известия»), счет 1:1 по личным встречам. В 2018 году я выиграл у него бронзовый финал. В принципе, если один раз выигрывал у него, значит, ничего невозможного нет. Тем более вы видели, как Тамерлан Башаев выиграл у Ринера, который десять лет никому не проигрывал (француз Тедди Ринер в 2007–2017 годах выиграл в категории свыше 100 кг 11 чемпионатов мира, пять чемпионатов Европы и две Олимпиады, в Токио выиграл золото в смешанном командном турнире. — «Известия»).

— При этом Таймазова в полуфинале с японкой Тидзуру Араи имела момент, когда соперница упала, но судьи это не засчитали, а затем Мадина проиграла.

— Да, честно говоря, я считаю, что там было немного предвзятое судейство. Но надо, чтобы тренеры пересмотрели тот бой и проанализировали всё до мелочей.

— Планируете ехать на Олимпиаду в Париж?

— Да, я сейчас планирую месяца два отдохнуть и потихоньку начинать тренировочный режим. Планирую отбираться в Париж. Надо набраться сил и приступать к работе. Выезжать на сборы, обсуждать с тренерами план подготовки на ближайшие три года. Но сначала нужен отдых. Потому что через год-полтора времени на него уже не будет.

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