Россиянка Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на ОИ в Токио

Россиянка Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх в Токио. Ее попытка на высоту 2,04 м завершилась победой.

Трехкратная чемпионка мира принесла сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 20-е золото на Играх в Токио. В итоге команда переместилась на четвертое место общего медального зачета Олимпийских игр в Токио, отмечает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время на счету сборной России 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ранее в этот же день российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.

В составе сборной ОКР выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Спортсменок поздравил с победой президент России Владимир Путин.

Также в субботу российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл на Олимпиаде в Токио золотую медаль.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.