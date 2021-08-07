Российский борец Садулаев выиграл золото на Олимпиаде в Токио
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Таким образом в копилке сборной Олимпийского комитета России (ОКР) находятся уже 19 наград высшей пробы.
Садулаев, в субботу, 7 августа, победил американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт Экспресс».
Ранее в этот же день российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.
5 августа российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весе до 86 кг. Он победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0.
Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.