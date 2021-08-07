Прямой эфир
Спорт
Российские синхронистки в шестой раз победили в групповых соревнованиях на ОИ
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России
Спорт
Дина Аверина заявила о несправедливом судействе после проигрыша на ОИ
Мир
Стало известно о планах Трампа избираться на пост президента США в 2024 году
Общество
Певица МакSим полностью пришла в себя
Мир
Литва заплатит по €300 мигрантам за согласие вернуться на родину
Спорт
Сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд взяла золото Игр
Общество
В Якутии началась эвакуация жителей одного из сел из-за пожара
Мир
Экс-боец ММА Фэирлэмб признал вину по делу о штурме Капитолия
Сюжет:

Российский борец Садулаев выиграл золото на Олимпиаде в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Таким образом в копилке сборной Олимпийского комитета России (ОКР) находятся уже 19 наград высшей пробы.

«Ехал в Токио за золотом, но так получилось, что не получилось»
Бронзовый призер Олимпиады Нияз Ильясов — о предвзятом судействе и причинах малого количества медалей у дзюдоистов

Садулаев, в субботу, 7 августа, победил американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг со счетом 6:3. Благодаря своей победе россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет «Спорт Экспресс».

Ранее в этот же день российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 65 кг. В схватке за бронзу представитель России победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

5 августа российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весе до 86 кг. Он победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021