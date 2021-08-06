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Россиянин Рашидов вышел в 1/4 финала Олимпиады по вольной борьбе

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Россиянин Гаджимурад Рашидов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира Токио-2020 по вольной борьбе.

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25-летний российский борец в 1/8 финала победил Вазгена Теваняна из сборной Армении со счетом 6:0, уточняет издание «Спорт-Экспресс».

В 1/4 финала Рашидов встретится с Магомедмурадом Гаджиевым, представляющим Польшу. Поединок пройдет позже сегодня.

Днем ранее российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль ОИ в весовой категории до 57 кг. В финале турнира он одержал победу над спортсменом из Индии Кумаром Рави со счетом 7:4.

В этот же день российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады, поборов американца Дьюка Рэгана в весовой категории до 57 кг.

В настоящее время российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 58 медалей: 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр Токио-2020 сохранено.

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