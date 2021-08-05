Российский боксер Батыргазиев взял золото ОИ в весе до 57 кг
Боксер Альберт Батыргазиев завоевал для сборной ОКР 15-ю золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив американца Дьюка Рэгана в весовой категории до 57 кг. Поединок состоялся в четверг, 5 августа.
Бой завершился победой Батыргазиева раздельным решением судей (3:2). Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде в Токио, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что спортсмен принес сборной ОКР 15-ю награду высшей пробы, благодаря чему команда поднялась на пятое место в медальном зачете, обойдя сборную Великобритании.
Ранее в этот день российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, стал бронзовым призером ОИ в Токио. В полуфинале спортсмен уступил бразильцу Хеберту Соузе со счетом 4:1.
Накануне российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр в весовой категории до 91 кг. 24-летний спортсмен победил новозеландского боксера Дэвида Ньику в полуфинальном поединке со счетом 4:1.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.