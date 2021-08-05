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Российский боксер Бакши завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

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Российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, стал бронзовым призером и принес сборной ОКР 54-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

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В полуфинале, который состоялся 5 августа, спортсмен уступил бразильцу Хеберту Соузе со счетом 4:1.

В финале за золото бразилец сразится с украинцем Александром Хижняком. Еще одним бронзовым призером стал филиппинец Эумир Марсиаль, пишет «Спорт-Экспресс»

Накануне российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр в весовой категории до 91 кг. 24-летний спортсмен победил новозеландского боксера Дэвида Ньику в полуфинальном поединке со счетом 4:1.

Россиянин Имам Хатаев 1 августа проиграл британцу Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу в весовой категории до 81 кг. Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу британскому боксеру, один — россиянину. Впоследствии Хатаев заявил о завершении карьеры в любительском боксе.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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