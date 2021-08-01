Хатаев объявил о завершении карьеры в любительском боксе

Российский спортсмен Имам Хатаев завершил карьеру в любительском боксе. Об этом в воскресенье, 1 августа, он рассказал журналистам.

«В профессионалах буду выступать. Думаю, буду заканчивать», — цитирует российского спортсмена ТАСС.

Ранее в этот день Хатаев проиграл британскому спортсмену Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 кг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уиттакер победил раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу британскому боксеру, один — россиянину.

В финале Бенджамен Уиттакер встретится с победителем поединка Арлен Лопес (Куба) — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан). Финал в категории до 81 кг состоится 4 августа.

Ранее, 30 июля, российский боксер Андрей Замковой вышел в полуфинал Олимпийских игр и обеспечил сборной Олимпийского комитета России (ОКР) как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале, который пройдет позднее 1 августа, Замковой встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом.

В полуфинал Олимпиады также вышел российский боксер Муслим Гаджимагомедов. Тем самым он обеспечил сборной ОКР как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 91 кг.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.