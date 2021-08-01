Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в категории до 81 кг

Российский боксер Имам Хатаев в воскресенье, 1 августа, проиграл британскому спортсмену Бенджамену Уиттакеру в полуфинале турнира и завоевал бронзу Олимпиады в Токио в весовой категории до 81 кг. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Поединок завершился поражением 26-летнего россиянина раздельным решением судей (1:4). Бронзовые медали в боксе получают оба проигравших полуфинальные поединки.

Финальная встреча в весовой категории до 81 кг у мужчин пройдет 4 августа.

В первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда, затем одержал победу над представителем Казахстана Бекзадом Нурдаулетовым, в этом бою россиянин получил сильное рассечение головы. В четвертьфинале он отправил в нокаут Газимагомеда Джалилова, представляющего Испанию.

Накануне российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Встреча завершилась со счетом 45:41.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.