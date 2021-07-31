Российские саблистки выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио

Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле.

Встреча завершилась со счетом 45:41. Спортсменки принесли сборной Олимпийского комитета России 11-е золото на Олимпиаде.

В настоящий момент сборная ОКР, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете.

29 июля рапиристки ОКР выиграли золото в командном турнире. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.

Ранее, 26 июля, российская саблистка София Позднякова 26 июля выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, встретившись в финале с соотечественницей Софьей Великой и победив со счетом 15:10.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.