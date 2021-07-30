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Российский боксер Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российский боксер Имам Хатаев в пятницу, 30 июля, вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и гарантировал сборной ОКР как минимум бронзовую медаль Игр в весовой категории до 81 кг.

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26-летний россиянин победил нокаутом в третьем раунде испанца Гаджимагомеда Джалидова, уточняет «Спорт-Экспресс». Соперник россиянина по полуфиналу определится позднее.

Полуфинал турнира Олимпиады пройдет 1 августа и начнется в 06:51 мск.

Ранее в этот день российский пловец Евгений Рылов на ОИ в дисциплине на 200 м на спине завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27.

Накануне россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль на Играх в финале соревнований по одиночной академической гребле на дистанции 2000 м. Спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут и 17,39 секунды.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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