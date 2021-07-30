Россиянка Пракатень завоевала серебро на ОИ в одиночной гребле

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио в финале соревнований по одиночной академической гребле на дистанции 2000 м. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут и 17,39 секунды.

Золотая медаль досталась Эмме Твигг из Новой Зеландии, результат которой стал новым олимпийским рекордом и составил 7 минут и 13,97 секунды. Третье место заняла австрийка Магдалена Лобниг с результатом в 7 минут и 19,72 секунды.

На четвертом, пятом и шестом местах расположились Виктория Торнли из Великобритании, Янина Гмелин из Швейцарии и Цзян Янь из Китая соответственно.

Ранее, 29 июля, российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле, преодолев дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды. Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут и 50,19 секунды. Третье место досталось представительницам Канады, которые показали результат в 6 минут и 52,10 секунды.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.