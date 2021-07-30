Прямой эфир
Мир
Миротворцы РФ обеспечили безопасность посещения паломниками монастыря Амарас
Авто
В обновлении электромобилей Tesla появится русский язык
Спорт
Пловец Рылов выиграл золото Игр в Токио на дистанции 200 м на спине
Общество
Самое северное в мире отделение «Почты России» появилось на Земле Франца-Иосифа
Общество
Пожар на складе на юго-востоке Москвы локализован
Мир
Испытания американской гиперзвуковой ракеты провалились
Спорт
Россиянка Пракатень завоевала серебро на ОИ в одиночной гребле
Мир
Минфин США одобрил использование средств на стимулирование вакцинации
Сюжет:

Россиянка Пракатень завоевала серебро на ОИ в одиночной гребле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио в финале соревнований по одиночной академической гребле на дистанции 2000 м. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка преодолела дистанцию за 7 минут и 17,39 секунды.

Золотая медаль досталась Эмме Твигг из Новой Зеландии, результат которой стал новым олимпийским рекордом и составил 7 минут и 13,97 секунды. Третье место заняла австрийка Магдалена Лобниг с результатом в 7 минут и 19,72 секунды.

На четвертом, пятом и шестом местах расположились Виктория Торнли из Великобритании, Янина Гмелин из Швейцарии и Цзян Янь из Китая соответственно.

Ранее, 29 июля, российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле, преодолев дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды. Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут и 50,19 секунды. Третье место досталось представительницам Канады, которые показали результат в 6 минут и 52,10 секунды.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021