Российские спортсменки взяли серебро в академической гребле на Играх

Представительницы России Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на летней Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает «Спорт-экспресс».

Уточняется, что россиянки преодолели дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды.

Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с водным расстоянием за 6 минут и 50,19 секунд. Третье место досталось представительницам Канады, которые показали результат в 6 минут и 52,10 секунды.

На четвертом, пятом и шестом местах расположились Великобритания, Греция и Испания соответственно.

Накануне, 28 июля, российский министр спорта Олег Матицын обратился с поздравлениями к пловцам России по случаю получения серебряной медали на летних Олимпийских игра в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В тот же день российские пловцы по итогу финального заплыва в эстафете 4х200 м вольным стилем на летней Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль.

По результатам эстафеты вольным стилем золото завоевали пловцы Великобритании, а бронзовая медаль досталась представителям Австралии.

Ранее, 26 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к Евгению Рылову по случаю получения россиянином золотой медали по итогу соревнований по плаванию.

Рылов победил в Токио на дистанции 100 м на спине. Его результат составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд.