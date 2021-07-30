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Пловец Рылов выиграл золото Игр в Токио на дистанции 200 м на спине

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Россиянин Евгений Рылов на летних Олимпийских играх в Токио на 200 м на спине завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27.

Серебряная награда досталась американцу Райану Мерфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

Ранее, 27 июля, с золотой медалью Евгения Рылова поздравил президент России Владимир Путин, пожелав спортсмену новых достижений и всего самого доброго.

Золотая олимпийская медаль Евгения Рылова за дистанцию в 100 м на спине стала первой за 25 лет для российских пловцов. Тогда в 1996-м в Атланте сборная России завоевала четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. По два золота тогда взяли Александр Попов и Денис Панкратов.

Тогда результат Рылова составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд. Серебро, уступив Рылову на 0,02 секунды, завоевал Климент Колесников, который заявил, что рад двум медалям для России, хоть ему и было обидно проигрывать доли секунды в борьбе за золото.

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