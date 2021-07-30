Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в пятницу, 30 июля, вышел в полуфинал Олимпиады в Токио, обеспечив тем самым сборной Олимпийского комитета России (ОКР) как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 91 кг.

24-летний россиянин победил немца Аммара Абдулджаббара. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу Гаджимагомедова.

Полуфинальный поединок пройдет 3 августа и начнется в 06:18 мск, соперник россиянина определится позднее, уточняет «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день российский боксер Имам Хатаев также вышел в полуфинал ОИ и гарантировал сборной ОКР как минимум бронзовую медаль Игр в весовой категории до 81 кг. Хатаев победил испанца Гаджимагомеда Джалидова.

В тот же день российский пловец Евгений Рылов на ОИ в дисциплине на 200 м на спине завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.