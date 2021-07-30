Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский боксер Андрей Замковой в пятницу, 30 июля, вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил сборной Олимпийского комитета России (ОКР) как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг.

Россиянин победил Эскерхана Мадиева из Грузии единогласным решением судей.

В полуфинале, который пройдет 1 августа, Замковой встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом.

Вместе с тем в полуфинал Олимпиады в Токио вышел российский боксер Муслим Гаджимагомедов. Он также обеспечил тем самым сборной ОКР как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 91 кг.

Ранее в этот день российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль ОИ в весовой категории свыше 100 кг. В поединке за третье место россиянин победил украинца Якова Хаммо, добавляет «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.