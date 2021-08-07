Российские синхронистки в шестой раз победили в групповых соревнованиях на ОИ
Российские синхронистки в субботу, 7 августа, завоевали золото в групповых соревнованиях на Играх в Токио. Для россиянок это шестая победа на Олимпиаде.
В составе сборной ОКР выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.
Спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла команда из Китая с 193,5310 балла, а третье — украинские синхронистки с 190,3018, пишет «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот день россиянка Дина Аверина заняла второе место в финале олимпийских соревнований по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике. При этом работа судей была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.