Неповторимый Лондон: наши волейболисты не смогли выиграть золото Игр

Мужская сборная России по волейболу не смогла повторить свой подвиг девятилетней давности, когда в финале Игр-2012 в Лондоне мы одолели Бразилию, уступая 0:2 по сетам (3:2). Подопечные Туомаса Саммелвуо считались фаворитами в решающем матче с Францией, но после обидного поражения в первой партии практически без боя отдали вторую. Только встав на край пропасти, Максим Михайлов и его партнеры заиграли в свой коронный волейбол. Увы, но этого оказалось достаточно только для того, чтобы сравнять счет. На тай-брейке мы повели 3:0, но французы во главе с Эрвином Нгапетом оказались хладнокровнее в концовке (15:12). Серебро в Токио очень обидно для российской сборной, хотя французы своей игрой в плей-офф заслужили аплодисментов стоя.

Провальное начало

Все любители волейбола в России ждали этого восемь лет — наши мужчины снова в олимпийском финале. По пути к решающему матчу мы заняли первое место в группе, легко разобрались с Канадой в первом раунде плей-офф (3:0), а затем прошли и одного из главных фаворитов — Бразилию — в матче-триллере (3:1).

В финале нас ждала сборная Франции. С одной стороны, «трехцветные» заняли четвертое место в нашей группе, одержав всего две победы в пяти встречах. С другой — одна из них одержана над россиянами, которые больше вообще никому в Токио не проигрывали. А после попадания в плей-офф французы преобразились, выбили из турнира действующих чемпионов мира из Польши во главе с Вильфредо Леоном, а затем отомстили Аргентине.

Тем не менее россияне были очевидными фаворитами финала. Мы сильнее сборной Франции по всем позициям, за исключением гениального Нгапета. Но чтобы оправдать этот статус, надо было изрядно попотеть. Это и подтвердила первая партия. В ней мы, казалось бы, контролировали ход игры (22:18), но тут на подачу вышел Антуан Бризар... Пасующий соперников принялся засаживать в нашу площадку с невероятной силой, к чему мы оказались не готовы. Несколько «снарядов» от Бризара позволили «трехцветным» достать Россию, затем сработала фирменная оборона, плюс помогли удачные действия в атаке. Так Франция в самой концовке вырвала уже безнадежный сет — 25:23. Вторую партию нам надо поскорее забыть. Нгапет забивал все свои атаки, а у россиян мяч буквально валился из рук (17:25).

Погоня

Чтобы переломить ход финала, Саммелвуо требовалось что-то срочно менять. Финн пошел на перестановки: третий сет у нас начали Павел Панков вместо Игоря Кобзаря и Ярослав Подлесных вместо Дмитрия Волкова. Поначалу работало — до 6:6 шли качели, когда каждый забивал после подачи соперника. Россия даже вышла вперед (7:6) — французы подарили нам это очко, коснувшись в сетке в моменте, когда Егор Клюка никак не доставал неудачную передачу Панкова.

Но Нгапет... Как же хорош этот парень! Едва у наших начало что-то получаться, «девятка» «трехцветных» сделал эйс, а в следующем розыгрыше достал мяч уже за бортами, который партнеры у сетки превратили в набранное очко, накрыв двойным блоком скидку Клюки. Показалось, что мы вновь надломлены, но тут в игру включился уже наш лидер Максим Михайлов. Капитан спас пару безнадежных мячей, а потом заставил ошибиться и Нгапета. Главная звезда соперника допустил две ошибки подряд, позволив россиянам создать задел, а эйс Подлесных и неудачный челлендж Франции добили ее (25:21 в нашу пользу).

В четвертой партии парни Саммелвуо поначалу дали сопернику фору в три очка — их не столько завоевали французы, сколько помогли наши ошибки. Однако что-что, а характер у этой сборной есть. Рывок, завершившийся блоком от Панкова, — и мы уже впереди 9:8. В дальнейшем россияне наращивали свое преимущество, а в концовке так уверенно забрали сет (25:21), что показалось: Франции несдобровать на тай-брейке.

И в короткой партии до 15 очков мы повели 3:0, но затем в нашей игре что-то сломалось. Снова лучшим был Нгапет, который помог своей команде сравнять счет (10:10), а решающий момент матча произошел при счете 11:12. Россияне не справились с не самой сложной подачей Жана Патри, и соперник получил преимущество (11:13). В концовке они уже не ошибались и забрали золото.

— Сегодняшняя игра не напомнила финал лондонской Олимпиады, потому что мы проиграли, — заявил «Известиям» чемпион Европы, директор АСК Дмитрий Фомин. — Также Франция на сегодняшний день — не Бразилия. Очень печально. Я считаю, что наша сборная имеет огромный потенциал и достойна золотых медалей, но Франция доказала всему миру, что она способна выворачиваться из стрессовых ситуаций. Я говорю о пятом сете и олимпийском отборе. Они доказали, что способны перевернуть игру в свою пользу в самой сложной ситуации.

По словам эксперта, Франция заслужила эту победу.

— Молодцы, снимаем шляпу перед соперником и аплодируем молча, — продолжил Дмитрий Фомин. — Отследите, какой путь прошла Франция от отбора до решающего матча Игр-2020. До этого они никогда не играли даже в полуфинале Олимпиады, а сейчас добрались до финала, оставив без медалей Польшу. Французы прошли очень сложный путь, поэтому в пятом сете не могли дрогнуть. Наши были великолепны, слов нет, но Франция заслужила победу.

Российский волейболист Артем Вольвич считает, что сегодня удача была на стороне соперников.

— На душе очень тяжело, эмоций не осталось, — признался журналистам Вольвич. — Хотелось большего, хотя медаль есть медаль. Пятая партия — это лотерея, независимо от того, как складывается матч. Профессионал должен принимать любой результат. Сегодня мы вторые. Всё решили нюансы и удача, которая улыбнулась французам.

Добавим, что в матче за бронзу Аргентина переиграла Бразилию в пяти сетах.