Счастливые клинки: россиянки снова взяли золото в фехтовании

Во вторую медальную субботу Игр в Токио российская команда взяла по одной медали каждого достоинства. Наши саблистки — Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева — выиграли драматичный финал у команды Франции (45:41) и смогли защитить титул олимпийских чемпионов. В стрельбе россиянки могли взять уже третье золото в столице Японии, но Юлия Зыкова уступила первое место швейцарке Нине Кристен в самой концовке (соперниц разделило всего два балла). Бронза также досталась россиянке Юлии Каримовой . А главное разочарование ждало нас на теннисных кортах и татами. Елена Веснина и Вероника Кудерметова упустили четыре матчбола и проиграли бронзу бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани, а сборная России по дзюдо уступила Израилю в поединке за третье место.

Козыри Никитиной

Положение у российских саблисток сейчас примерно такое же, как у отечественных синхронисток или художественных гимнасток. Победе никто не удивится, а вот поражение воспринимается примерно с таким же удивлением, как если бы в Токио выпал снег. У нас в команде обе финалистки личного турнира плюс крепкая Ольга Никитина. Уже в Токио она была седьмой, у француженок выше поднялась только Манон Брюне, которая получила бронзу. Тем не менее Франция была очень близка к тому, чтобы прервать нашу гегемонию.

Счастливые клинки Справа налево: спортсменка, член команды ОКР София Позднякова и Сесилия Бердер (Франция) в поединке за золото командного первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причем в дело вновь вмешалась травма. В финале командной рапиры Марте Мартьяновой пришлось проводить решающие поединки на одной ноге. В этот раз не повезло Софии Поздняковой. В первом же бою у нее что-то случилось с рукой. Кисть заморозили, но, похоже, это заметно выбило Соню из ритма. Свой поединок она уступила с разницей в один удар, а следом совсем неудачно — 2:6 — отфехтовала Великая. На Софью это крайне непохоже, до сих пор в командных турнирах она была безошибочна.

Счастливые клинки Спортсменка, член команды ОКР Ольга Никитина радуется победе в поединке за золото командного первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В итоге к середине финала мы разгромно уступали 14:21 (до 45). И тут на помост вышла 22-летняя Ольга Никитина — спортсменка, которой, похоже, больше других была нужна эта медаль. Никитина громче всех кричала и носилась по помосту не хуже спринтера. Таким напором Ольге удалось ввести француженку в самый настоящий ступор. Шарлотта Лембах — вполне опытная фехтовальщица, на десять лет старше Никитиной — проиграла Ольге целых восемь уколов.

Дальнейшее для Великой и Поздняковой оставалось делом техники. Хотя старшая Соня заставила понервничать, уступив Брюне один укол. Но на решающий поединок у нас снова выходила великолепная Никитина, которая и довела дело до логического конца.

Счастливые клинки Спортсменки, члены команды ОКР: София Позднякова, в центре, Ольга Никитина, Софья Великая и Светлана Шевелева радуются победе в поединках за золото командного первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Девочки — красотки, молодцы, — отметила в разговоре с «Известиями» двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. — Отработали от самого начала до конца. Безумно за них рада. Поздравляю девочек, поздравляю Дмитрия Глотова, нашего старшего тренера по женской и мужской сабле, который подготовил наидеальнейшим образом девочек. Наша сабля выполнила максимум на Олимпийских играх в Токио и забрала почти все медали.

Две из трех

Второе золото дня в копилку нашей сборной могла принести 25-летняя Юлия Зыкова. Дебютантка Игр лидировала почти весь финал — и после стрельбы с колена, и после «лежки». Но на решающей стойке главная медаль уплыла из рук Юли. Уж слишком хороша была швейцарка Нина Кристен, завершившая выступление олимпийским рекордом.

Счастливые клинки Слева: спортсменка, член команды ОКР Юлия Зыкова в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений среди женщин на XXXII Олимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Зыкова была крайне стабильна весь день. Бывали серии по несколько попаданий выше 10,5. Всё погубившим оказался первый выстрел на выбывание, которым она набрала 9,0. Кристен, которая еще недавно была на расстоянии нескольких остановок скоростного японского поезда, своими 10,8 моментально приблизилась. И в заключительных сессиях не упустила своего.

— Пока смешанные чувства, мы очень рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали, — цитирует Юлию Зыкову пресс-служба ОКР. — Это очень крутой опыт. Волнение присутствовало на протяжении всего сегодняшнего дня. В финальной перестрелке не следила за попаданиями соперницы, просто разговаривала сама с собой, думала, что необходимо работать до последнего выстрела, делать всё четко.

Фото: ТASS/EPA/FAZRY ISMAIL Юлия Каримова член команды ОКР, завоевавшая бронзовую медаль на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений среди женщин на XXXII Олимпийских играх в Токио

Юлия Каримова в борьбе за бронзу справилась с опасной норвежкой Жанетт Дуэстад , которую можно считать главной неудачницей на стрельбище — до этого она стала четвертой на 10 м. И если для другой Юлии — Зыковой — это уже вторая бронза в Токио после микста с Сергеем Каменским, то Каримова была действующей чемпионкой мира в сегодняшней дисциплине. Другое дело, что большие чемпионаты мира у стрелков, как у футболистов, проходят раз в четыре года. С 2018-го много воды утекло. Немок, которые побеждали на прошлой Олимпиаде и том же чемпионате мира, вообще рядом с медалями не было.

Упущенные возможности

Особые надежды у болельщиков были на командный турнир по дзюдо. В Токио сборная России взяла три бронзовые медали: до подиумов добрались Мадина Таймазова, Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев. В команде же эти спортсмены рассматривались как одни из фаворитов наряду с Японией и Францией.

Счастливые клинки Справа налево: спортсменка, член команды ОКР Мадина Таймазова и Гили Шарир (Израиль) в поединке за бронзу в весовой категории до 70 кг в командном первенстве по дзюдо на XXXII летних Олимпийских играх Фото: «Спорт-Экспресс»/Дарья Исаева

В четвертьфинале мы победили Монголию (4:2), а в полуфинале без шансов уступили Японии (0:4). Все схватки российские дзюдоисты проиграли в основное время. Чтобы выиграть встречу, японцам в общей сложности потребовалось всего-то десять минут.

Соперником России в матче за бронзу стала команда Израиля. В первом поединке Таймазова победила Гили Шарир (бросила на бок в дополнительное время), во втором Михаил Игольников проиграл Саги Муки (иппон), в третьем Александра Бабинцева потерпела поражение от превосходящей ее в весе на 25 кг Раз Хершко (иппон). А потом Петр Пальчик (чемпион Европы – 2020) одолел в матче за золото Башаева. Что особенно разочаровало — Тамерлан быстро выдохся. Дарья Межецкая начала схватку с Имной Нельсон-Леви с вазари, но в результате проиграла иппоном (1:4). Таким образом, сборная России осталась без медали, хотя по потенциалу явно превосходила соперника.

Счастливые клинки Спортсменки, члены команды ОКР Вероника Кудерметова (слева) и Елена Веснина в матче женского парного разряда за 3-е место против бразильянок Луизы Стефани и Лауры Пигосси на теннисном турнире XXXII летних Олимпийских игр в Токио Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Еще обиднее бронзу проиграли российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Они уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани . Соперницы обменялись сетами, и всё решалось на тай-брейке. В игре до десяти очков Веснина/Кудерметова вели 9:5, но в итоге уступили (9:11).

— Бразильянки по ходу всего турнира так проигрывали, но вытаскивали матчи, — сказала журналистам после поражения Елена Веснина. — Все их выносили, а потом они завязывали суету. В таких ситуациях только так и можно сбить игру соперников. Со своим духом они делали всё что могли. Всё равно мы были мощнее, у нас сильнее подачи, с лета мы играли хорошо, всё складывалось в нашу пользу. Но ключевые мячи у них залетали, а у нас не сложилось. Конечно, это не трагедия, но крайне больно. Отыграться можно с любого счета, это теннис.

Бенефис Гончаровой

Зато порадовали наши спортсмены в игровых видах спорта. Гандбольная сборная обыграла крепкую сборную Франции, с которой билась в финале Рио-2016. И теперь в случае победы над Испанией в понедельник выйдет из группы со второго места . Это было бы совсем хорошо. Потому что тогда в четвертьфинале светят не Норвегия и Нидерланды, которые здесь пока чудо как хороши, а Черногория или одна из азиатских сборных.

Но если к успехам гандболисток все привыкли, то отличная игра волейболисток в Токио — откровение. В субботу команда Серджио Бузато разгромила одного из фаворитов турнира — американок. Настоящей героиней встречи стала Наталья Гончарова, набравшая 26 очков из 75.

Счастливые клинки Главный тренер Серджио Бузато и спортсменки, члены команды ОКР в перерыве матча по волейболу между женскими сборными команды ОКР и Италии на XXXII Олимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Благодаря разгрому Россия обошла США в турнирной таблице по дополнительным показателям и перебралась на вторую строчку. Если в понедельник команда Бузато обыграет Турцию, то это практически наверняка позволит увернуться в четвертьфинале от мощных Сербии и Бразилии. А Япония, Корея и Доминикана, которые борются в параллельной группе за третье-четвертое места, — команды куда менее страшные.