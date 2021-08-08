Серебряная ложка дегтя: почему наши гандболистки проиграли финал Игр

Сборная России по гандболу не смогла защитить титул олимпийских чемпионок. В финале подопечные Алексея Алексеева проиграли Франции (25:30). Героем встречи стала вратарь «трехцветных» Клеопатра Дарло, которая выдала матч жизни, сделав десяток сейвов. Удалось оппонентам сдержать и лидера нашей сборной Анну Вяхиреву, которая отметилась только четырьмя забитыми голами. К слову, в итоге это не помешало ей стать самым ценным игроком (MVP) олимпийского турнира. Правда, на этом радостные новости для нас в Токио заканчиваются.

«Мы были в ужасной яме»

Стоит отметить, что француженки провели феноменальный олимпийский цикл. После финала в Рио они выиграли чемпионат мира-2017, а на трех подряд Евро были в призах. Причем в решающей битве за золото на ЧЕ-2018 обыграли именно Россию. Тот турнир стал последним для Евгения Трефилова в качестве главного тренера женской сборной. После этого из-за проблем со здоровьем он покинул свой пост.

Алексей Алексеев, нынешний главный тренер команды, принял ее после неудачи на Евро-2020. Наставник проделал огромную работу, чтобы вновь объединить коллектив и сумел дойти с ним до олимпийского финала. И это — отличное достижение.

Но в решающем же матче может произойти все что угодно — судьбу золота часто решают нюансы. В гандбольном финале на стороне француженок была удача. Везет всегда сильнейшим, но, когда каждый отскок и рикошет отлетает к сопернику, это обескураживает. А тут еще и вратарь Клеопатра Дарло поймала сумасшедший кураж, порой отражая, казалось бы, мертвые удары в упор.

Вместе с тем Франции удалось сделать то, чего они не могли добиться в матче группового этапа: начисто закрыть нашего лидера Анну Вяхиреву. Лучшего игрока мира фрнцуженки опекали вдвоем, использовали тактику мелкого фола. В такой ситуации роль первой скрипки на себя взяла Полина Ведехина, забившая семь мячей, но ее усилий, к сожалению, оказалось недостаточно.

— Мы сами проиграли, нам просто не хватило сил, — рассказала гандболистка Полина Кузнецова. — Мы ждали, когда выйдем на пик, наступит подъем. Но его не было — все шло ровно. В конце мы просто умерли. Мы были в яме, мы были в ужасной яме. Нас так сильно грузили, что мы думали, что не вылезем. Нам сказали, что нас должно хватить на две недели. Но не хватило — мы были очень уставшие и замученные. Я очень счастлива, что у нас вообще есть серебро. Ничего не буду говорить про подготовку — решают все тренеры, им со стороны виднее. Но вот нам сил не хватило. До медалей мы доползли.

«Еще накатим — во всех смыслах»

Россиянки бились до последних секунд. Не опускали руки, даже когда вратарь соперников несколько раз подряд отбила в упор, а разница выросла до минус шести. Даже когда до конца оставалось пять минут и все, казалось бы, было понятно.

Так что по самоотдаче к нашим гандболисткам не может быть никаких вопросов. Они провели очень классный турнир, выбили из борьбы главных фаворитов — норвежек, но не смогли второй раз подряд обыграть Францию в финале Игр.

— У нас не такая грубая команда, чтобы мы получали столько пенальти, — отметил в беседе с «Известиями» президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев. — Француженки в начале из семи голов забили шесть с пенальти. Как девчонкам морально с этим справляться, когда за любое столкновение ставят семь метров? Видимо, такая квалификация. Надеюсь, это было не предвзятое судейство, а просто неквалифицированное. К тому же, судьба немножко повернулась против нас. Все штанги, все отрывы какие-то — все было против нас. У меня нет претензий к команде, они молодцы. Могло быть и золото, но что есть, то есть. Главное, что боролись до конца и не опустили руки. Мне за них не стыдно, такой сборной можно только гордиться.

Хотя девушкам от этого не легче. После окончания встречи они практически в полном составе заливались слезами. Серебро — точно не предел мечтаний этих спортсменок.

Сразу после финала о приостановке карьеры заявила Анна Вяхирева. Возможно, она полностью пропустит сезоне-2020/21.

— Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее. Мне нужно поправить здоровье, — отметила лидер сборной.

О завершении карьеры в сборной заявила и 34-летняя Полина Кузнецова. Которая, кстати, попала в символическую пятерку турнира. Наверняка игра с Францией станет последней еще для ряда ветеранов нашей команды.

— Таких росточков, как Вяхирева и Дмитриева, я не вижу, — признался в интервью «СЭ» первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов. — Точнее, они есть, но нужно пройти несколько чемпионатов — требуется от трех от пяти лет, чтобы накатать молодых. Вот эта французская команда в таком составе уже 100 лет ездит. Но потенциал у России есть. Мы еще накатим! Во всех смыслах.

Также Евгений Трефилов поддержал главного тренера Алексея Алексеева и похвалил его за проделанную работу.

— На Алексееве настаивал я, — продолжил Евгений Трефилов. — Иностранца нам нельзя. Да, мы с Алексеевым не самые лучшие в мире друзья. В десны не целуемся. Но как тренера я его очень уважаю. И уверен, что вот он будет за российскую землю зубами грызть. Вот я как-то пробовал представлять себя тренером другой сборной. 100 процентов — поехал бы просто контракт отрабатывать.

По словам Сергея Шишкарева будущее главного тренера решится на ближайшем исполкоме ФГР.