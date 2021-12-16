Канадская грань: Россия с победы начала домашний этап Евротура

Сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала. 15 декабря подопечные Алексея Жамнова взяли верх над Канадой со счетом 4:3. Это всего вторая победа «Красной машины» над своим самым принципиальным соперником за последние десять лет. Предыдущая была одержана также на московском этапе Еврохоккейтура четыре года назад. Как и тогда, сейчас проходит предолимпийский КПК. Учитывая подготовительный характер турнира, сильно превозносить этот успех не стоит, но в моральном плане победа получилась очень важной.

Встречу посетило максимально возможное количество болельщиков. Всего было разрешено заполнить 70% от вместимости столичной «ЦСКА Арены» на Автозаводской, которая составляет 12 680 человек. Этот матч сборная России провела в ретроформе сборной СССР, в которой наша команда в 1956 году в итальянском Кортино-д’Ампеццо выиграла золото Олимпийских игр.

Ковид атакует НХЛ

Сборная Канады приехала в Москву в экспериментальном составе, который наигрывается на случай, если представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпустят на Олимпиаду. Напомним, в сентябре руководство НХЛ объявило, что разрешит хоккеистам своих клубов выступить на Играх-2022 в Пекине, но при этом оставило за собой право отменить это решение до 10 января, если сочтет эпидемиологическую обстановку в столице Китая слишком опасной.

Но в последние дни коронавирус накрыл саму НХЛ. В среду стало известно, что в ковидный протокол попало 17 игроков «Калгари Флэймз». Там же находятся несколько представителей «Каролины Харрикейнз», в том числе российский форвард Андрей Свечников. Из-за этого многочисленные североамериканские СМИ всё больше склоняются к тому, что звезды НХЛ не поедут в Пекин. За два с половиной часа до начала матча в соседнем с «ЦСКА Ареной» Музее хоккея проходило собрание руководителей клубов КХЛ. И в кулуарах многие участники мероприятия не исключали, что последние вспышки коронавируса в командах НХЛ всё больше приближают к Олимпиаде-2022 игроков, выступающих на Кубке Первого канала.

— Вы же знаете, что ковид — это «черный лебедь», — сказал «Известиям» присутствовавший на игре с канадцами председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов. — Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий. Так что молодцы, что есть несколько вариантов и стратегий. Никто вам не скажет, чем это всё закончится.

В случае отказа НХЛ отпускать своих игроков в столицу Китая туда отправится основной костяк тех составов сборных России, Канады, Швеции, Финляндии и Чехии, что приехал на Кубок Первого канала. Главным тренером канадской команды на этом турнире работает известный специалист Клод Жюльен, в 2011 году приведший «Бостон Брюинз» к победе в Кубке Стэнли. В феврале его уволили из «Монреаль Канадиенс», и с тех пор он был без работы. В качестве ассистента с ним в Москву должен был привезти команду хорошо знакомый Александру Овечкину по «Вашингтон Кэпиталз» конца 2000-х годов Брюс Будро, но не так давно он получил работу в НХЛ, возглавил «Ванкувер Кэнакс». Поэтому даже резервный штаб Канады не окончателен.

Семь на двоих

Россия очень быстро повела в счете. На пятой минуте шайбу забросило звено ярославского «Локомотива»: Артем Анисимов выиграл вбрасывание, Артур Каюмов отдал на пятак, а оттуда ворота расстрелял Егор Коршков. В первом периоде канадцы могли сравнять, но вратарь Иван Федотов отразил броски Тейлора Бека из минского «Динамо» и Джордана Уила из казанского «Ак Барса».

Наши могли удвоить преимущество после выстрелов Вячеслава Войнова и Кирилла Семенова, но Джастин Погги спасал. Ближе к перерыву Россия два раза играла в большинстве, но реализовывать его не сумела. Зато Канада в середине второго периода отлично разыграла лишнего, и Брэндон Гормли сравнял. Но уже через минуту Александр Елесин с передач Кирилла Марченко и Андрея Чибисова вновь вывел хозяев вперед. А за шесть секунд до второго перерыва Никита Нестеров с передачи Анисимова удвоил преимущество России.

Через 20 секунд после старта третьего периода Вадим Шипачев с паса Кирилла Марченко довел дело до разгрома. За 12 минут до конца основного времени играющий за подольский «Витязь» Даниэль Одетт сократил отставание канадцев. Вскоре Джош Карри из магнитогорского «Металлурга» выходил один на один с Федотовым, но не смог переиграть нашего вратаря. А затем Коршков попал под жесткий силовой прием Уила, ударившись о перекладину канадских ворот. Это спровоцировало серьезную драку. А через минуту Уил подрался уже с Павлом Карнауховым.

Концовка встречи прошла без ярких эпизодов, но за минуту с небольшим до конца, когда после замены вратаря на шестого полевого игрока Мэт Робинсон отдал передачу Эрику О’Деллу, московский динамовец не промахнулся. Счет сократился до минимума (4:3), но российская команда удержала победу.

— Вообще Россия–Канада — это всегда интересно, — заметил после матча Александр Крылов. — Слава богу, что победили. Молодцы. Очень хотелось [победы]. Надеюсь, что как было начало, и будет продолжение. Все мы будем болеть за нашу сборную. Неплохой антураж матча, много зрителей. Мне кажется, с учетом пандемии атмосфера была очень праздничная. Чувствуется ли рука нового штаба сборной? Дайте им поработать, и потом уже поговорим о руке.

Следующий матч на Кубке Первого канала сборная России проведет в четверг против Швеции. Игра начнется в 18:30 мск.