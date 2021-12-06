Все хоккей: как россияне выступают в НХЛ

Хотя по количеству очков лучшими российскими игроками в НХЛ остаются Александр Овечкин, Кирилл Капризов и Артемий Панарин, уже прошедшие в этом сезоне игры позволяют отметить и других спортсменов. Таким мнением поделились опрошенные «Известиями» эксперты. Среди пока что незвездных игроков специалисты выделили в том числе Валерия Ничушкина и дебютанта лиги Василия Подколзина. Вместе с экспертами «Известия» подвели промежуточные итоги сезона НХЛ и оценили успехи и неудачи российских хоккеистов, выступающих за океаном.

— Понятно, что статистика — основной показатель и по нему можно определить, кто лучший наш игрок в НХЛ, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Тут Овечкин в этом сезоне вне конкуренции. Но лично для меня полезность игрока является очень важным качеством, почему я часто выделял хоккеистов, которые не являются мегазвездами. Говорю про Влада Наместникова, Евгения Дадонова, Никиту Гусева.

Эксперт добавил, что в этом сезоне «преобразился» Валерий Ничушкин. Он заработал уже 11 очков в 12 играх. В сезоне-2020/21 в 65 играх у спортсмена было 24 очка.

— Ничушкин много забивает, — подчеркнул Юрий Новиков. — [Василий] Подколзин (в 23 играх заработал шесть очков, пять из которых — заброшенные шайбы. — «Известия») тоже играет очень полезно в своем первом же сезоне.

Среди новичков стоит сказать и о Егоре Чинахове. Российский нападающий сыграл в этом сезоне только одну игру за фарм-клуб «Коламбуса» и пока что не спускался обратно. На его счету пока что четыре очка в 18 играх (один гол и три передачи).

Что касается звезд, в этом сезоне внимание приковано к Кириллу Капризову. В начале сезона результативность форварда не впечатляла, но к середине ноября он стал набирать по два-три, а иногда и четыре очка за игру. Сейчас в активе форварда 29 очков (9 голов + 20 передач) в 24 играх.

— В начале сезона у него были трудности, а сейчас он начал забивать. Радует, что Капризов раскрывается и выходит на свой высокий уровень. Естественно, это придаст ему уверенности в игре, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Тем временем Александр Овечкин уверенно двигается в сторону рекорда Уэйна Гретцки. Российский форвард выдал лучший старт в карьере — он уже побил рекорд Бретта Халла и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории. По очкам в сезоне капитан «столичных» занимает сейчас третье место, набрав 39 результативных баллов в 25 играх, 20 из которых — голы.

— Все следят за ним и ждут голов. Поздравляем Александра, так держать. Второе место в снайперской гонке этого сезона — отличный результат на данный момент, — оценил Валерий Каменский.

Стоит сказать и о других хоккеистах из «Кэпиталс». Евгений Кузнецов превосходит результаты предыдущего сезона, сейчас у форварда 28 очков в 25 играх (в прошлом сезоне было 29 в 44 матчах). Дмитрий Орлов тоже не отстает от своих коллег по клубу: у защитника 14 очков в 25 играх. Это второй показатель среди защитников команды, больше только у Джона Карлсона (23).

Еще один интересный дебют произошел у «Коламбуса». Из-за травм основных вратарей клубу пришлось вызывать из фарм-клуба 22-летнего Даниила Тарасова. В матче против «Далласа» наш голкипер отразил 34 броска из 37, но «Блю Джекетс» уступили (2:3). Игра против «Кэпиталз» также закончилась поражением для «Коламбуса», но Тарасов вновь здорово проявил себя и заслужил высокие оценки от экспертов.

— Особо я бы отметил вратаря Даниила Тарасова, — продолжил Юрий Новиков. — Когда я тренировал в Новокузнецке, основным вратарем у меня был Вадим Тарасов. Сейчас его сын играет в «Коламбусе», и это невероятное достижение. Так что Тарасов — не только хоккейная фамилия, но и еще династия вратарей.

Артемий Панарин успел в этом сезоне не только набрать 26 очков в 23 играх (19 из которых — заброшенные шайбы), но и стать участником инцидента с Брэдом Маршаном. Артемий бросил в канадца крагу, находясь на скамейке запасных. Как позже выяснилось, игрок «Бостона» нелицеприятно высказался о России.

Стоит отметить, что в конце ноября Артемий встретился с тренерским штабом сборной России. Высока вероятность, что мы увидим Панарина на Олимпийских играх в Пекине.