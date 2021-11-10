Голевой упор: как Овечкин догнал еще одну легенду НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел очередной выдающийся матч в чемпионате НХЛ, набрав три очка (1+2) с «Баффало» (5:3). Александр Великий был признан первой звездой дня и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом по заброшенным шайбам (741). Впереди только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). По мнению экспертов, россиянин набрал такую выдающуюся форму, что может обойти Ягра уже в этом сезоне.

По графику Ришара и Шэнахэна

При просмотре матчей «Вашингтона» в нынешнем чемпионате приходится всерьез волноваться только по двум важным для хоккейной России вопросам. Первый — удастся ли представителям сборной уговорить больших людей из WADA и МОК смягчить дисквалификацию Евгению Кузнецову? Второй — не рано ли Александр Овечкин вышел на пик формы?

«Кэпиталз» остались полностью без второго звена из-за травм Никласа Бэкстрема, Ти Джея Оши и Энтони Манты. На российский атакующий дуэт ложится двойная ответственность, с которой он блестяще справляется. Если бы челябинцу скостили срок и Олимпиада начиналась через неделю, то можно было бы смело записать нашу сборную в реальные претенденты на медали — настолько легко, умно, изобретательно и результативно действуют Овечкин с Кузнецовым прямо сейчас.

Капитан «Вашингтона» с годами предсказуемо снизил двигательную активность, но открыл в себе новые способности. Как оказалось, необязательно всё время от души палить по чужим воротам из левого круга вбрасывания. Забивать можно и другим образом — выезжать на чужой пятачок и менять направление полета шайбы. Первый гол был записан на счет Тома Уилсона, но нужную корректировку сделал именно Овечкин. Канадский громила лишь удачно занял позицию у ворот.

Овечкин с самого начала матча включил «режим терминатора»: успевал везде и бросал при первой возможности. Правда, и у великого бомбардира иногда появляются проблемы. Ветеран слишком резко дал по тормозам в своей зоне, лишился равновесия, плюхнулся на лед и упустил контроль над шайбой. Форвард «Баффало» Коди Икин подкараулил ошибку лидера «Кэпиталз» и забил. Смотрелся этот эпизод для россиянина как локальная катастрофа, но на его настрое в дальнейшем нисколько не сказался.

Текущий сезон Овечкина уникален еще и тем, что он забивает с пугающей остальных конкурентов регулярностью, хотя ему уже исполнилось 36 лет. В столь солидном возрасте так бодро (11 шайб в 12 матчах) сезон начинали лишь два человека — в 1957-м легендарный снайпер «Монреаля» Морис Ришар и в 2006-м нынешний президент «Торонто» Брендэн Шэнахэн, тогда выступавший за «Рейнджерс».

Отнести «Баффало» к серьезным соперникам, если оценивать качество его состава, трудно. С уходом Джека Айкела и Сэма Райнхарта атака выглядит совсем сиротливо. Вдобавок сейчас лечится лучший снайпер команды Виктор Олофссон, забросивший пять шайб в восьми матчах. Зато «Сэйбрз» стали похожи на команду, а не кладбище обленившихся талантов. Игроки работают на совесть в каждой смене и делают всё, чтобы максимально затруднить жизнь сопернику. Три гола «Кэпиталз» стали следствием подправлений — выйти на комфортную позицию для броска оказалось сложным делом.

Овечкин чуть заметно изменил полет шайбы после выстрела Дмитрия Орлова — та влетела аккуратно в «девятку» ворот Дастина Токарски. Скандирование ареной «Ови-Ови» воспринималось как должное. Капитан «Вашингтона» догнал американца Бретта Халла. Теперь две легенды — настоящего и прошлого — делят четвертое-пятое места в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 741 голом. Победная шайба «Вашингтона» стала следствием отличных действий Кузнецова. Он в стиле Павла Дацюка сзади обокрал Кайла Окпосо, пытавшегося убежать в быструю атаку, и своевременным пасом нашел чуть задержавшегося в чужой зоне Уилсона. Тот не подкачал и броском с неудобной руки забил во второй раз в матче.

В топ-3 уже в этом сезоне?

Сам герой очень спокойно отнесся к своему достижению.

— Приятно находиться в этой компании и сравняться с Халлом, — сказал Александр Овечкин на пресс-конференции. — Это большие цифры, поэтому давайте просто двигаться дальше. Видел ли я, как играет Халл? Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую. Ягр? Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире.

Кроме того, Овечкин не знал, что он отдал 600-ю голевую передачу в НХЛ, стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с таким показателем (первое место по количеству передач в клубе занимает шведский нападающий Никлас Бекстрем — 722). Россиянин думал, что Конор Шири коснулся шайбы после броска Джона Карлсона.

— Хорошо, я приму это. Поехали дальше, — сказал Овечкин, что вызвало смех в зале.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, а ныне советник главного тренера сборной России Валерий Каменский считает, что Овечкину по силам войти в топ-3 лучших снайперов в истории уже в этом сезоне.

— Александр выдал великолепный старт, — отметил прославленный хоккеист в беседе с «Известиями». — Понятно, что его цель обойти Гретцки, но надо двигаться к ней шаг за шагом. Думаю, что если всё будет хорошо, то уже в этом сезоне Овечкин превзойдет достижение Ягра. Забить еще 25–26 шайб ему вполне по силам. Хочу пожелать ему удачи.

Схожее мнение выразил и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Я рад, что Саша догнал еще одну легенду НХЛ, — сказал эксперт. — Для болельщиков и журналистов это красивые цифры, но в каждый гол вложено очень много сил и времени. Саша фанат своего дела и полностью заслужил, чтобы его сравнивали с лучшими. Очень надеюсь, что здоровье позволит провести ему еще три-четыре сезона в НХЛ и постараться обойти Гретцки.

Сейчас капитан «Вашингтона» набрал 1341 (741+600) очко за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на 29-е место среди всех игроков лиги — он опередил Дениса Савара и Дэйва Андрейчука (1338). На 28-й строчке находится Матс Сундин (1349).