Нижнекамск не низко: «Нефтехимик» проиграл СКА, но у него всё неплохо

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — второй после введения в лиге жёсткого потолка зарплат в 900 млн рублей — удивляет плотностью турнирной таблицы и непредсказуемостью результатов многих матчей. Несколько клубов с небольшим бюджетом уверенно идут в зоне плей-офф и обыгрывают фаворитов. Среди них — нижнекамский «Нефтехимик», имеющий самый низкий (наравне с владивостокским «Адмиралом») зарплатный бюджет в Восточной конференции. Но во вторник, 23 ноября, его победная поступь была жестоким образом прервана петербургским СКА. Армейцы разгромили нижнекамцев со счётом 8:2, завершив этим свою шестиматчевую серию поражений — рекордную в истории выступлений питерцев в КХЛ. Столь серьезный проигрыш «нефтехимиков» не сильно их расстроил, поскольку ранее эта команда выиграла четыре матча подряд и семь встреч из девяти.

Неординарный клуб

Ещё с 1990-х годов «Нефтехимик» — один из самых узнаваемых брендов Нижнекамска, промышленного города в Татарстане с населением чуть более 240 тыс. человек. В 2000-е, во времена розыгрыша чемпионата России среди команд Суперлиги, клуб не раз выходил в плей-офф и давал бой фаворитам. С появлением КХЛ он также стал демонстрировать способность совершать локальные подвиги в виде выходов в плей-офф, что при небольшом бюджете считалось успехом.

В 2020 году из-за пандемии и так скромную расходную часть пришлось сократить в два раза. В результате «Нефтехимик» второй сезон подряд удерживается в лиге при соблюдении минимальной зарплатной планки. В чемпионате-2020/2021 этот показатель был равен 270 млн рублей (фиксированная часть окладов хоккеистов), в текущем розыгрыше — 315 млн рублей вместе с индивидуальными бонусами и командными премиями.

«Нефтехимик» сверстал бюджеты обоих сезонов ровно в соответствии с «полом» зарплат КХЛ. В клубе рассчитывают, что смогут соответствовать этой нижней планке и в следующих сезонах, когда лига продолжит её поднимать. Напомним: в стратегии развития организации прописано увеличение «пола» до 450 млн рублей.

В Нижнекамске рассчитывают, что продолжится соответствующее финансирование команды со стороны главного местного предприятия — «Нижнекамскнефтехима», даже с учётом того, что владелец этой компании — нефтяная корпорация «ТАИФ» — не так давно была приобретена такой крупной структурой, как «Сибур». В клубе возлагают надежды на то, что высшие руководители положительно оценят выступление команды, которая при небольших финансовых ресурсах держится в зоне плей-офф.

В межсезонье клуб сделал казавшееся неочевидным кадровое назначение: команду возглавил Олег Леонтьев. Этот известный в 1990-2000-е годы защитник выигрывал золото Суперлиги в составе магнитогорского «Металлурга». Впоследствии со своим партнёром по той команде Андреем Разиным он работал на уровне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в ижевской «Ижстали», которая в 2015 году сенсационно дошла до финала плей-офф: Разин был главным тренером, а Леонтьев — его помощником. После этого они перешли в КХЛ и вывели в плей-офф малобюджетный на тот момент екатеринбургский «Автомобилист». Затем — трудились в ханты-мансийской «Югре», а также во владивостокском «Адмирале». В последнем случае Разин подал в отставку после трёх игр, а Леонтьев руководил командой до конца сезона. Те месяцы были единственным самостоятельным опытом на уровне КХЛ для Леонтьева.

В прошлые два сезона он отлично проявил себя в качестве главного тренера «Горняка» из Свердловской области (входит в ВХЛ), благополучно выводя крайне молодую команду в плей-офф.

— Мы внимательно следили за работой Леонтьева в «Горняке», — объяснил «Известиям» директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов. — У него там не было игроков старше 25 лет, и тем не менее команда уверенно выходила в плей-офф. С учётом того, что у нас в Нижнекамске самый молодой средний возраст в КХЛ — 23 года, было решено, что Олег Юрьевич подходит нам лучше всего. И сейчас, наблюдая за игрой и результатами команды, видно, что он оправдывает ожидания. При этом мы понимаем, что по-настоящему сильный коллектив за один сезон не построишь, поэтому дали Леонтьеву трёхлетний контракт, чтобы он имел достаточно времени реализовать свои идеи.

С точки зрения сенсаций главным ньюсмейкером нынешнего сезона КХЛ стала череповецкая «Северсталь». За счёт мощной харизмы и репутации её главного тренера Андрея Разина о ней чаще всего вспоминают в СМИ. А второй командой-открытием стал именно «Нефтехимик». Неслучайно работавшие ранее в связке Разин и Леонтьев выдали один из самых ярких матчей этого регулярного чемпионата. Неброская с точки зрения раскрутки октябрьская встреча в Череповце поразила большинство наблюдателей: «Северсталь» вела 5:1 после двух периодов, но в третьем «Нефтехимик» сравнял счёт, перевёл игру в овертайм и лишь там проиграл — 5:6.

В «Нефтехимике» немало своих воспитанников, а главные здешние старожилы — 25-летние нападающие Марат Хайруллин и Павел Порядин, выступающие за клуб семь лет. Они пришли еще в молодёжную команду нижнекамцев «Реактор».

Нижнекамск в предвкушении

Ещё за сутки до матча «Нефтехимика» и СКА был заметен особый ажиотаж по поводу приезда армейцев в Нижнекамск. Болельщики питерского клуба активно гуляли в месте под названием Красный Ключ на набережной реки Кама, которая представляет собой одну из главных достопримечательностей города. Нижнекамск же вовсю поддерживал своих: всё было увешано плакатами с упоминанием «Нефтехимика».

В Татарстане в последние дни — достаточно жёсткие ковидные ограничения. Без QR-кода нельзя пройти в рестораны, приобрести билеты на железнодорожном вокзале. При этом на домашнюю арену «Нефтехимика» было разрешено пропускать 70% от общей вместимости, которая составляет 5,5 тыс. человек.

По словам руководителей клуба, «Нефтехимик» очень ответственно подошел к ситуации с COVID-19. Привиты уже все сотрудники, игроки и тренеры, за исключением тех, кому нельзя это делать по состоянию здоровья.

Но не все пережили пандемию. Год назад в возрасте 60 лет от коронавируса скончался заместитель директора «Нефтехимика» по безопасности Николай Каранаев, до работы в клубе трудившийся в органах внутренних дел — заместителем начальника городского УВД, начальником криминальной милиции — и покинувший их в звании полковника. Он коллекционировал разнообразную хоккейную атрибутику: шайбы, шапки, вымпелы, майки, бейсболки, клубные значки... Всю его коллекцию с разрешения семьи выложили в фойе арены как своеобразный музей памяти. Над экспонатами была под стеклом размещена крупная табличка с фото Каранаева и надписью «Настоящий полковник — настоящий болельщик».

— Николай Михайлович имел большой авторитет в хоккейном мире, — рассказал Игорь Ларионов. — Он всегда умел найти общий язык с болельщиками и командой, обеспечить порядок, но при этом не перегибал палку и со всеми был в отличных отношениях. Семья Каранаева подарила «Нефтехимику» его большую коллекцию, которую мы разместили в знак памяти о нашем коллеге. Каждый может посмотреть на его фотографию и ознакомиться с коллекцией, приобщившись к большому миру хоккея.

Сенсационный разгром

Выиграв четыре предыдущие встречи, команда Олега Леонтьева неожиданно стала фаворитом в игре с грозным СКА, обладающим одним из сильнейших составов в КХЛ. Но армейцы из Северной столицы на тот момент провалили ноябрь. К моменту приезда в Нижнекамск они проиграли шесть матчей подряд — это рекордная серия поражений в истории выступлений питерцев в лиге. Казалось, можно «брать их тёпленькими».

И началось всё для хозяев хорошо. На четвертой минуте счёт открыл Егор Попов. «Нефтехимик» попытался наращивать преимущество и играл в такой активный хоккей, что в одном из эпизодов выбил шайбу за борт прямо на тренерскую скамейку питерцев. Она чуть не попала в главу их штаба Романа Ротенберга, но он быстро сориентировался и выбросил шайбу назад на лёд.

Во второй половине первого периода Кирилл Марченко дважды отличился с передач Захара Бардакова, что позволило СКА уйти на перерыв, ведя в счёте. А в начале второго периода «Нефтехимику» быстро забил Григорий Грязнов, которому ассистировали Матвей Мичков и Никита Гусев.

Для Матвея это был первый за полтора месяца матч в КХЛ. Он оправдал те авансы, которые ему начали выдавать после недавнего Кубка Карьяла, где он отметился фантастическим лакроссом в игре против Швеции (2:4), став самым юным автором гола — и вообще самым юным игроком — в истории сборной России. А Гусев проводил свой первый успешный матч после возвращения в Питер из НХЛ. Во втором периоде он отличился ещё двумя голевыми передачами, с которых забили в большинстве Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

В начале третьего периода Гусев забил уже сам, а ассистировал ему 16-летний Мичков. Вскоре гол забил Бардаков с передач Марченко и Ивана Морозова. Эта троица осенью часто оказывалась вне состава, но сейчас они сделали заявку на то, чтобы получить статус нового звёздного молодёжного питерского звена. В предыдущие два сезона его периодически образовывали Марченко и Морозов совместно с Василием Подколзиным, который сейчас успешно выступает в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс».

Счёт стал 7:1, но заполнившие большую часть трибун местные болельщики продолжали громко поддерживать «Нефтехимик». Команда пыталась не сдаваться, но не использовала даже большинство 5 на 3. А за шесть минут до конца встречи пропустила ещё одну шайбу — дубль сделал Кузьменко. И всё же даже в столь безвыходной ситуации нижнекамцы не опустили руки. За три минуты до финиша в результате розыгрыша большинства Тимур Хафизов отквитал одну шайбу.

Несмотря на разгром, «Нефтехимик» с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее, считая, что сделает правильные выводы из этой неудачи. Татарстанская команда продолжает идти в зоне плей-офф на седьмом месте, опережая ближайшего конкурента — «Барыс» из Нур-Султана — на четыре очка.