Каменев за пазухой: разгром СКА обеспечил ушедший месяц назад игрок

Сенсационным разгромом лидера Западной конференции завершилось первое в нынешнем сезоне КХЛ армейское дерби. Идущий первым петербургский СКА был на выезде разгромлен неудачно стартовавшим московским ЦСКА — 0:4. Победу красно-синим принёс их нападающий Владислав Каменев, набравший три очка по системе «гол+пас» — он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Примечательно, что текущий сезон 25-летний форвард начинал в СКА.

Оправдал обмен

Обладатель Кубка Гагарина-2014 в составе магнитогорского «Металлурга» год назад вернулся в Россию после пяти лет в НХЛ. В Северной Америке Каменев выпал из основной обоймы «Колорадо Эвеланш» из-за постоянных травм, но в прошлом сезоне неплохо перезапустил карьеру в Питере.

Он составил качественное четвёртое сдерживающее звено с Евгением Тимкиным и Артёмом Швецом-Роговым, которое сыграло значительную роль в победе СКА в серии второго раунда плей-офф над московским «Динамо» (4:1), хотя изначально фаворитами казались бело-голубые. В результате вся тройка поехала в составе сборной России на чемпионат мира в Ригу. Там подопечные Валерия Брагина вылетели в четвертьфинале от Канады в овертайме (1:2), но именно эта группа игроков отыграла так, что именно к ней особых претензий не было.

Нынешний регулярный чемпионат Каменев начал не очень результативно. В сентябре он сыграл в семи матчах за СКА, не забросил ни одной шайбой и отметился только одним голевым пасом. Проигранный в гостях по буллитам (5:6) выездной матч против подольского «Витязя» стал последним для Владислава за питерцев.

Через две недели он стал фигурантов самого громкого обмена текущего сезона. Транзитом через новосибирскую «Сибирь» двукратный серебряный призёр молодёжного чемпионата мира оказался в ЦСКА. СКА в результате стал обладателем прав на Валентина Зыкова, который тут же был подписан. «Сибирь» за роль посредника при трансфере получила от питерцев молодого Егора Спиридонова.

Каменев начал карьеру в ЦСКА с голевого паса в дебютном домашнем матче с владивостокским «Адмиралом» (2:1). Но всего в первых восьми матчах за красно-синих отметился 4 (1+3) очками.

Оставалось надежда, что его прорвёт в игре с клубом, за который он ещё недавно играл. Воскресный матч был последним для обеих команд перед первой в сезоне паузой на Евротур — в течение ближайшей недели лига будет отдыхать в связи с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии на Кубке Карьяла в Хельсинки.

Статус дерби

С середины октября СКА вроде бы начал набирать ход и одержал пять побед подряд. Особенно запомнились триумф дома с главным конкурентом за лидерство на Западе хельсинским «Йокеритом» (2:0), выездной разгром действующего обладателя Кубка Гагарина омского «Авангарда» (5:1) и гостевая победа над московским «Динамо» (3:2).

Питерцы хорошо усилили оборону за счёт финна Микко Лехтонена и канадца Мэтью Робинсона, в прошлые четыре сезона успешно выступавшего за ЦСКА. Из НХЛ вернулся форвард Никита Гусев. Также был подписан не закрепившийся за океаном в «Анахайм Дакс» Александр Волков, год назад выигравший Кубок Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Но начало ноября не задалось у СКА. Команда проиграла два подряд домашних матча. И, если проигрыш по буллитам (2:3) лидеру регулярки «Металлургу» можно было понять, то неудача в овертайме с середняком чемпионата московским «Спартаком» (1:2) вызывала вопросы.

Тем не менее, лидерство на Западе СКА сохранял. ЦСКА же первые два месяца откровенно провалил, чем только усилил критику руководства клуба за внезапную летнюю смену главного тренера, уволив триумфатора Кубка Гагарина-2019 и финалиста прошлого сезона Игоря Никитина на легендарного игрока, но неопытного наставника Сергея Фёдорова.

Команда выигрывала через раз, мало забивала и шла к моменту встречи со СКА на пятом месте на Западе, уступая не только питерцам, а также хорошо укомплектованным «Йокериту» и московскому «Динамо», но даже и обладающему средним составом минскому «Динамо».

Именно этот факт несколько снизил статус армейского дерби. В предыдущие семь лет чаще всего ЦСКА и СКА были лидерами регулярного чемпионата и подтверждали статус самых богатых и укомплектованных команд. Но потолок зарплат и странные управленческие решения уравняли многих. При этом в последние три сезона именно ЦСКА считался фаворитом во встречах со СКА. Сейчас же было наоборот.

Но подопечные Сергея Фёдорова быстро заставили забыть о своих проблемах. В середине первого периода дубль Каменева помог им взять под контроль ход встречи. В обоих голах передачи на свой счёт записал Михаил Григоренко. Олимпийский чемпион-2018 и игрок ударного звена с Кириллом Капризовым в триумфальный для ЦСКА Кубок Гагарина-2019 летом вернулся в ряды армейцев после года в НХЛ.

Начало сезона ему не удалось, но в пятницу хет-трик в ворота «Витязя», принесший ЦСКА победу по буллитам (6:5) вернул Михаилу уверенность в себе. СКА мало чем смог ответить при счёте 0:2. Даже, когда гости создавали моменты, уверенно действовал голкипер красно-синих Адам Рейдеборн.

А в середине третьего периода Лукас Валльмарк с передач Каменева и Никиты Нестерова похоронил интригу. За две с половиной минуты до финальной сирены Юаким Нордстрём добил соперника — 4:0. Помимо Григоренко по две голевые передачи также сделали Нестеров и Константин Окулов.

— ЦСКА выполнил задачу на игру, установку тренера, здорово отыграл в обороне, игроки много бросков поймали на себя и забили в большинстве, — заявил «Известиям» вице-президент КХЛ по развитию, легендарный хоккеист Валерий Каменский. — СКА не смог взломать защиту соперника. Каменев отлично сыграл — парень уже вжился в коллектив, начал забивать. Это здорово, что талант получает шансы. У него всё впереди — команда высокого уровня, тренерский штаб хороший. Можно только пожелать удачи. Естественно, не всё получалось у ЦСКА в этом сезоне. Сергей Фёдоров видит хоккей по-своему и старается передавать ребятам собственное видение. Ребята должны были всё это понять и начать выполнять. Думаю, уже идёт та работа, которую Сергей хочет воплотить в жизнь. Некоторые матчи показывают, что у него начинает получаться. Но нужно время — сразу тренерами не становятся.

ЦСКА благодаря разгрому питерских одноклубников поднялся на третье место на Западе. СКА уступил первое место «Йокериту». По итогам 27 матчей первая четвёрка конференции выглядит следующим образом: «Йокерит» (40 очков), СКА (39), ЦСКА (35), московское «Динамо» (35). С 34 очками на пятом месте идёт череповецкая «Северсталь», сыгравшая 26 матчей. По потерянным баллам она занимает третью строчку.

Именно с череповчанами ЦСКА сыграет дома следующую встречу — она пройдёт в следующий понедельник 15 ноября. СКА следующую игру проведёт дома 17 ноября против ярославского «Локомотива».