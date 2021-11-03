В Питере давить: СКА доминировал, но гости с Урала вытащили матч

В Санкт-Петербурге 2 ноября состоялся главный матч этой недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором СКА в упорной борьбе уступил «Металлургу» (2:3). Встреча принципиальных соперников не смогла порадовать обилием голов, но своим хоккеем и драматургией матча обе команды точно доставили удовольствие зрителям. Игра прошла при преимуществе хозяев, которые дважды выходили вперед. «Магнитка» дважды отыгрывалась, а победитель определился лишь в послематчевых буллитах, где сильнее оказались гости, точные броски в составе которых удались Джошу Керри и Никите Коростелеву. «Магнитка» набрала 46 очков и занимает первое место на Востоке. У СКА 38 очков и первое место на Западе.

Дебют Волкова

В гости к СКА, лидирующему на Западе, приехал лидер Востока и всей лиги магнитогорский «Металлург», потерпевший за сезон всего два поражения. Последний раз команды синхронно проиграли 17 октября. По буллитам питерский клуб уступил «Барысу», а в Магнитогорске «Салават Юлаев» разгромил «Металлург».

По ходу сезона СКА совершил несколько трансферов, после которых забрал лидерство в конференции у «Йокерита» и вновь стал рассматриваться в качестве одного из фаворитов лиги. Не сумев закрепиться в «Торонто», в Россию вернулся Никита Гусев. Вместе с ним из-за океана в команду с берегов Невы приехал финский защитник Микко Лехтонен. Также после травмы восстановился и тут же занял место в первом звене Артем Швец-Роговой.

Несмотря на большое количество голевых моментов, в первом периоде команды не смогли открыть счет. Матч начался с атак «Металлурга», на четвертой минуте команда из Магнитогорска заработала большинство, но подопечные Ильи Воробьева не смогли распечатать ворота Ларса Юханссона. К середине стартового отрезка хозяева смогли выровнять игру, завладели преимуществом, совершили за период 12 бросков, но так и не смогли порадовать своих болельщиков. Наоборот, шайба после прохода Павла Акользина поразила ворота питерских армейцев, но была отменена арбитрами после затяжного видеоповтора.

Кстати, за СКА первый матч после возвращения из НХЛ проводил обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Александр Волков. Нападающий занял место во втором звене вместе с Никитой Гусевым и Иваном Морозовым. Первый период Волков может занести себе в актив, так как за нарушения на нем игроки «Магнитки» дважды отправлялись на скамейку штрафников.

— Он по американскому времени еще живет, — отреагировал главный тренер гостей Илья Воробьев на удаление Егора Яковлева за 30 секунд до перерыва, намекая, что Волков падает на лед не из-за контакта с игроком, а потому, что хочет спать.

В самом начале второго периода за игру высоко поднятой клюшкой двухминутным штрафом был наказан нападающий «Металлурга» Анатолий Никонцев, и хозяева получили минуту игры пять на три, чем почти сразу с передач Волкова и Гусева воспользовался Андрей Кузьменко.

— Видно, что Александр рад вернуться в хоккей, — сказал «Известиям» бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда» Александр Фомичев. — Сегодня Волков получил много игрового времени, в первом периоде на себе заработал два удаления, одно из которых стало результативным. Нападающий сыграл хороший, продуктивный матч, набрал первый результативный балл в лиге.

Вратарское чудо

После пропущенной шайбы игроки уральской команды стали действовать более дисциплинированно в обороне, перестали удаляться, прибавили в атаке, и стало понятно, что ответный гол — лишь дело времени. На девятой минуте периода второй раз за матч ворота соперника поразил Павел Акользин, но в этот раз нарушения при взятии ворот зафиксировано не было. Ассистентами нападающего выступили Михаил Пашнин и Архип Неколенко. За оставшееся до перерыва время команды создали немало голевых моментов, но на высоте были голкиперы, благодаря игре которых команды начали третий отрезок при равном счете (1:1).

На первой минуте заключительного периода армейцы второй раз в матче вышли вперед. Дубль с передач Швец-Рогового и Йоонаса Кемппайнена оформил Андрей Кузьменко, вышедший на второе место в списке бомбардиров. После заброшенной шайбы хозяева продолжили создавать моменты у ворот Юхо Олкинуоры, и к 53-й минуте статистика бросков в периоде была 12:1 в пользу армейцев. Но выдающаяся игра финского голкипера на линии не позволила СКА упрочить лидерство в матче.

— Олкинуора — однозначно главная звезда встречи, — подвел итог Александр Фомичев. — Голкипер своей игрой дал шанс партнерам в третьем периоде. Несмотря на быстро пропущенную шайбу, финн показал класс в этой ситуации и отразил много опасных бросков по своим воротам, а потом блестяще продемонстрировал себя в серии буллитов. Юхо — сильный вратарь, подкован технически, но иногда теряется на выходах. Главное для него — всегда держать концентрацию и не допускать нелепых ошибок.

Всё игровое преимущество хозяев обесценилось после того, как точный бросок в дальний угол удался нападающему «Металлурга» Никите Коростелеву, сделавшему счет 2:2. За оставшееся время команды не отметились результативными действиями, и победитель матча среди лидеров конференций определился в серии буллитов, где победу вырвали игроки команды из Магнитогорска.

После этой победы «Металлург» уже на 8 баллов опережает в конференции челябинский «Трактор», у которого на матч больше, чем у его областных соседей. Следующий матч СКА проведет 4 ноября против «Спартака», «Металлург» в этот же день сыграет на выезде против «Локомотива».