СКА-Петербург: «Динамо» дважды за день уступило невским командам

В пятницу, 29 октября, московское «Динамо» проиграло на своем льду петербургскому СКА со счетом 2:3 и упустило возможность приблизиться к лидеру Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Так совпало, что в этот же день в Северной столице «Зенит» принимал футбольных бело-голубых и одержал победу (4:1). Для СКА это уже пятая победа подряд в чемпионате хоккейном. Москвичи же после успешного сентябрьского старта в сезоне никак не могут приблизиться к недавнему графику очков. В октябре они проиграли семь матчей из последних одиннадцати. СКА же многие теперь считают одними из фаворитов турнира.

Октябрьское усиление

Питерцы и раньше стабильно одерживали победы, но не всегда радовали качеством игры. В октябре они качественно усилили состав. Из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вернулся нападающий Никита Гусев, чуть раньше оборону усилил один из лидеров ЦСКА последних лет Мэт Робинсон. Наконец, ко двору пришелся форвард Валентин Зыков, права на которого СКА получил у того же ЦСКА, обменяв туда транзитом через «Сибирь» Владислава Каменева и отдав за это новосибирцам своего молодого игрока Егора Спиридонова.

Но главной сделкой стал приход финского защитника Микко Лехтонена. Чемпион мира 2019 года после того триумфа сборной Финляндии провел сезон в КХЛ за «Йокерит», став одним из лучших игроков лиги в своем амплуа, а затем уехал за океан, но не смог закрепиться в НХЛ. Сейчас он заметно усилил игру питерцев в большинстве.

В результате в начале своей победной серии СКА обыграл дома одного из конкурентов в лице «Йокерита» (2:0), затем катком прошелся не только по аутсайдеру чемпионата китайскому «Куньлунь Ред Стар» (7:0), но и разгромил в гостях в Балашихе действующего обладателя Кубка Гагарина омский «Авангард» (6:1).

Правда, затем едва не случился конфуз в выездном матче с рижским «Динамо». Ведя к концу второго периода 4:1, СКА позволил латышскому коллективу сравнять счет и победил лишь по буллитам (5:4). В игре с московским «Динамо» надо было доказывать, что это была случайность.

Бело-голубые по-прежнему буксуют после удачного старта. Вызывают вопросы и некоторые их обмены. В частности, приход не закрепившегося в «Сибири» нападающего из Швеции Антона Ведина. Апофеозом проблем стал воскресный домашний разгром от дышащего на ладан подольского «Витязя» (2:5).

При этом главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов активно привлекает к игре молодежь. Нападающий Дмитрий Рашевский еще с начала сезона радует результативностью. Теперь в состав стал проходить его партнер по молодежному составу «Динамо» форвард Богдан Тринеев, с которым они выиграли прошлый розыгрыш Кубка Харламова (приз победителю плей-офф МХЛ). Еще один триумфатор того чемпионата 17-летний защитник Никита Новиков также с сентября в составе. При этом результативно начавший сезон 24-летний нападающий Николай Чебыкин на неделе был обменян в московский «Спартак».

Кузьменко решает

«Динамо» сумело навязать борьбу СКА, но только после того, как гости быстро повели 2:0. Уже на 17-й секунде счет открыл находящийся этой осенью в отличной форме Андрей Кузьменко. А в начале 4-й минуты удвоил преимущество Артем Швец-Роговой, который выпал из состава и лишь в понедельник сыграл первый матч сезона КХЛ против «Авангарда».

Были вопросы и по тому, как в сентябре в фарм-клуб в ВХЛ «СКА-Нева» отправляли талантливого молодого центрфорварда Ивана Морозова, в последних играх не всегда проходил в состав его партнер по молодежной сборной Кирилл Марченко. Но оба вышли на лед в пятницу, как и еще один герой серебряного молодежного чемпионата мира – 2020 в Остраве Максим Грошев, проводивший всего третий матч в сезоне. Из молодых также активно получает игровое время форвард Марат Хуснутдинов. При этом вне заявки остался Зыков.

«Динамо» вернулось в игру на 12-й минуте, когда Рашевский забил с передачи Ведина. Во втором периоде команды по разу не реализовали моменты, а в середине этой 20-минутки случился ключевой эпизод. Защитник хозяев Сергей Бойков совершил неудачный пас вдоль синей линии, перехваченный Кузьменко, который вышел один на один с Александром Еременко и сделал дубль.

В середине третьего периода шанс динамовцам спасти матч дал Йоонас Кемппайнен, за удар клюшкой между ног Михаилу Фисенко получивший удаление до конца игры, а сопернику давший пятиминутное несгораемое большинство. Три минуты бело-голубые ничего не могли создать, но первый же вразумительный бросок от синей линии в исполнении Андрея Сергеева привел к голу. Передачу на свой счет записал Рашевский. Но дальше ни в большинстве, ни в равных составах «Динамо» ничего не смогло сделать и проиграло.

— В последнее время СКА недосягаем для конкурентов на Западе, — сказал «Известиям» бывший главный тренер питерской команды Рафаил Ишматов. — С тех пор как клуб усилился Гусевым, Лехтоненом, Зыковым, было видно, что он по мастерству выше многих. И это показал матч с «Динамо». Намного лучше сейчас армейцы. Тяжело сравнивать этот СКА с тем, что выигрывал Кубок Гагарина при Вячеславе Быкове и Олеге Знарке. При том же Быкове было больше мастеров. Сейчас команда показывает более активный хоккей, глубже конкуренция в составе. И много молодежи, а это драйверы скоростного, быстрого и жесткого хоккея. Они в это заставляют играть всех. Есть доверие ребятам. Да, была ссылка в ВХЛ Морозова, но это нормально. Воспитательная работа есть всегда. Она была в советское время и продолжается сейчас. Молодежь есть молодежь. Иногда у нее захлестывают эмоции, поэтому тренерам и руководству приходится их воспитывать. Но доверие-то есть — Морозова в итоге вернули. Вообще, я всегда за молодых. Да, есть ответственные ветераны, но не будет перспективы, если не подключать молодежь, которая навяжет конкуренцию опытным, заставит их работать. Иначе для чего работает система клуба? Сейчас у СКА хороший баланс опытных и молодых. Да и то, как стали в «Динамо» подтягивать людей вроде Рашевского, мне нравится.

«Динамо» идет на третьем месте в Западной конференции, уступая лидирующему СКА семь очков и имея один матч в запасе. Теперь бело-голубым предстоит выезд к своим одноклубникам из Риги (воскресенье) и Минска (вторник). Минчане сейчас имеют с москвичами равное число баллов и сыграли на матч меньше.

У СКА теперь есть четыре дня отдыха перед вторничной домашней встречей с лидером Востока и всего чемпионата магнитогорским «Металлургом». Уральцы сыграли на матч меньше питерцев и опережают их на пять очков.