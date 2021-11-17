Разин и Робин: за счет чего «Северсталь» удивляет в КХЛ

Перед тем, как регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был приостановлен из-за Кубка Карьяла, «Северсталь» играла так, что ее было не остановить, и одержала девять побед подряд. Команда с одним из самых скромных бюджетов в КХЛ вошла в число лидеров Западной конференции. Прервать серию удач череповецкого клуба удалось уже после упомянутой паузы: 15 ноября подопечные Андрея Разина уступили ЦСКА на его поле, да и то лишь в серии буллитов (итог встречи — 3:2). В основное время гости были ничем не хуже хозяев, а в овертайме у них была пара отличных моментов, которые они, правда, не использовали. Разбираемся в успехе региональной команды, которая может громко пошуметь в этом сезоне.

Дисциплинированная оборона

С начала сезона скромный череповецкий клуб, в частности, уже дважды обыграл «Салавата Юлаева», разгромил таких соперников, как магнитогорский «Металлург» и «Автомобилист», а также регулярно набирал очки в матчах с прямыми конкурентами. Успешное выступление «Северстали» в октябре — начале ноября было отмечено и боссами Федерации хоккея России. Андрей Разин консультировал наставника нашей сборной Олега Браташа на Кубке Карьяла, а в составе национальной команды играли три хоккеиста «Северстали»: вратарь Дмитрий Шугаев и двое нападающих — Никита Гуслистов и Даниил Вовченко.

— Вообще-то я не очень ожидал от «Северстали» такой прыти, — заявил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев. — Она связана с тем, что команды, которые всегда олицетворяли атакующий хоккей, сейчас очень сильно сдали. Все лидеры поравнялись с середняками, что, в общем-то, закономерно. Некоторые считают, что они ещё прокатят на классе, а класса уже нет: надо действительно выходить и биться. Наверное, матч «Северстали» с «Магниткой» это как раз и показал. Да, честно говоря, и матч с ЦСКА — тоже. Череповец берет те очки, которые, в принципе, и не планировал. Но надо учитывать, что они поймали свой кураж, тем более что вратарская линия играет достаточно убедительно.

Успех «Северстали» стал возможен благодаря дисциплинированной и грамотной игре в обороне. После травмы основного вратаря в прошлом сезоне, Владислава Подъяпольского, казалось, что у череповчан возникнут проблемы. Но Андрей Разин доверился связке Дмитрий Шугаев — Константин Шостак, не став приглашать нового голкипера, и не прогадал. Так, Шугаев не только задействован в играх КХЛ, но и, как уже говорилось, участвовал в Кубке Карьяла, где отыграл два прекрасных матча.

Однако и в атаке у череповчан хватает ярких игроков. Прежде всего стоит выделить местных воспитанников Даниила Вовченко и Игоря Гераськина, которые уже несколько сезонов находятся на ведущих ролях. Уверенно проводят регулярку легионеры Йоонас Няттинен и Адам Лишка, здорово подключаются к атаке защитники Якоб Стенквист и Робин Пресс.

Хотя вот забивает «Северсталь» совсем немного — у нее всего 62 гола в 27 играх. Меньше в Западной конференции — только у аутсайдеров: у рижского «Динамо» и «Сочи».

Фактор Разина

Основной же фактор столь заметного выступления «Северстали» — разумеется, ее главный тренер Андрей Разин. Он уже четвертый сезон возглавляет команду, костяк которой при этом практически неизменен. Этот эмоциональный специалист известен как тот, кто умеет отлично мотивировать, найти подход к коллективу, достучаться как до российских игроков, так и до легионеров.

— «Северсталь» наняла Разина и дала ему карт-бланш, — отметил Владимир Плющев. — Он работает, и его не дергают. Я не думаю, что ему ставили задачу быть в лидерах КХЛ, поэтому Разин действует без срывов и каких-то катаклизмов. Больших провалов не было. В начале была ситуация, когда команда проиграла пять игр из семи, но он ее выправил.

Особо стоит отметить игру череповчан в меньшинстве — по этому показателю команда Разина находится на третьем месте в лиге (86,5% нейтрализации).

Каковы перспективы?

Но способна ли «Северсталь» продолжить победную поступь и показать хороший результат в плей-офф? Пока сложно рассуждать об этом — впереди еще половина регулярки. Кажется, сейчас для череповчан важно создать для себя задел, чтобы спокойно попасть в восьмерку. Все-таки конкуренция на Западе очень приличная. Явным фаворитом можно назвать СКА, который усилился по ходу сезона Никитой Гусевым, Микко Лехтоненом, Мэтом Робинсоном, Александром Волковым, Валентином Зыковым и Лео Комаровым. С остальными же «Северсталь» тем не менее может побороться.

— Предсказать сейчас что-либо вообще очень сложно, — подчеркнул Владимир Плющев. — Сейчас всё как на качелях. Я не мог представить, что «Ак Барс» будет так кувыркаться, имея приличный состав; что «Динамо», которое на хорошем кураже отыграло первую половину регулярки, забуксует. Если раньше можно было просчитывать ситуацию с учетом определенных моментов, которые дают почву для анализа, и выдвигать какие-то предположения, то в настоящее время это очень сложно сделать. Верхушка свой уровень понизила, низ так ничего и не добавил, а середнячки борются за счет морально-волевых качеств.

В любом случае появление настолько крепких клубов, как «Северсталь», — это однозначно положительное явление для КХЛ. Введение жесткого потолка зарплат в лиге подравняло составы команд. Раньше Вовченко, Гераськина, Кодолу, Шугаева перекупили бы более богатые клубы. Сегодня же они просто не могут предложить им суммы, которые были бы существенно больше, чем в Череповце. И теперь молодая команда под руководством тренера-мотиватора Разина идет к новым вершинам.