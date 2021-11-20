Притянули «Магнитку»: «Авангард» победил лидера чемпионата КХЛ

Одно из самых значимых противостояний КХЛ 19 ноября закончилось домашней победой действующего обладателя Кубка Гагарина омского «Авангарда» над нынешним лидером регулярного чемпионата магнитогорским «Металлургом» (4:2). Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние игры уже четвёртый сезон. Поражение не мешает «Магнитке» оставаться лидером всего турнира.

Равносторонний обмен

Перед самым началом сезона команды совершили один из самых громких обменов 2021 года. Из «Металлурга» в «Авангард» перешёл нападающий Николай Прохоркин. В обратном направлении проследовал центрфорвард Денис Зернов. Уже тогда это символизировало изменение концепций игры обоих коллективов.

«Авангард» перестроился на более силовой стиль, используя в том числе габариты Прохоркина. «Магнитка» стала больше ориентироваться на скорость, во что хорошо вписался субтильный по хоккейным меркам Зернов. Пока от этой сделки больше выигрывает уральский коллектив.

«Металлург» продолжает лидировать в регулярном чемпионате. Подопечные Ильи Воробьёва блестяще провели первые два месяца сезона. Из 25 стартовых матчей они выиграли 23. Лишь в начале ноября «сталевары» притормозили, потерпев три поражения подряд.

Перед паузой на Евротур они уступили в гостях ярославскому «Локомотиву» (2:3) и череповецкой «Северстали» (2:5). А сразу после паузы проиграли в овертайме дерби Челябинской области своему главному преследователю «Трактору» (2:3). Лишь в среду «Металлург» прервал негативную серию, выиграв дома у хабаровского «Амура» (5:2).

Неудачи не пошатнули лидерские позиции команды. Накануне пятничных матчей они опережали «Трактор» на одно очко, при этом челябинский клуб провёл на две игры больше. И днём лишил себя шанса опередить «Магнитку», уступив дома нижнекамскому «Нефтехимику» (0:1).

Поэтому даже поражение в Балашихе не било по позициям магнитогорского коллектива. А победа их только укрепляла. «Авангард» проводит неровный сезон и пока идёт на пятом месте в Восточной конференции. Перед пятничной игрой его отставание от «Магнитки» составляло 14 очков.

После паузы на Евротур подопечные Боба Хартли уверенно выиграли три матча. Они разгромили дома (5:0) и в гостях (4:1) китайский «Куньлунь Ред Стар», взяв верх в виртуальном подмосковном дерби двух команд, поневоле играющих домашние встречи в Московской области. Напомним, пекинский клуб выступает в Мытищах. А между двумя этими играми был повержен дома реальный подмосковный коллектив — подольский «Витязь» (3:0).

Невезучий Чибисов

Пятничная игра с «Магниткой» началась с мощных атак гостей. Одна из таких на 3-й минуте завершилась попаданием в штангу Андрея Чибисова. А на 7-й минуте Никита Коростелёв открыл счёт, перехватив шайбу после ошибки в своей зоне защитника «Авангарда» Максима Гончарова. В остальном первый период прошёл в равной борьбе, поэтому ответный гол хозяев перед перерывом был логичен.

На 18-й минуте уже ошибся Чибисов, у которого перехватил шайбу Прохоркин, совершивший проход и поразивший ворота Юхо Олкинуоры. Олимпийский чемпион-2018 повёл в виртуальном противостоянии с Зерновым.

Во втором периоде вновь не повезло Чибисову, опять попавшему в стойку ворот Шимона Грубеца. В этот раз шайба влетела в перекладину. И всё же на 35-й минуте Андрей добился своего, выиграв борьбу на пятаке после броска от синей линии Егора Яковлева и поразив ворота «Авангарда».

Правда, удержать преимущество до перерыва не получилось. «Ястребы» устроили шквал атак на ворота «Магнитки», и за минуту до конца им удался красивый розыгрыш. Арсений Грицюк с разворота сделал передачу на левый край, откуда Петер Цегларик совершил прострел в центр, где Корбан Найт переправил шайбу в ворота.

В день игры «Матч ТВ» выпустил интервью с канадским форвардом, который выразил готовность получить российское гражданство и сыграть за нашу сборную на Олимпиаде-2022 в Пекине, если такое предложение поступит.

В подтверждение своего уровня Найт не только забросил вторую шайбу в ворота «Магнитки», но и в середине третьего периода при розыгрыше большинства сделал голевую передачу на Оливера Каски, забившего третий гол. Он оказался победным для «Авангарда». Окончательную точку за 26 секунд до финальной сирены поставил Павел Дедунов, поразивший пустые ворота.

— Выиграли — значит, оценка матча положительная, — отметил Павел Дедунов. — По счёту догоняли. Начали очень быстро, что и предполагалось, потому что Магнитогорск — быстрая команда. Старались ей не уступать. В итоге не уступили. У соперника многие хорошо бегут в контратаки, отдают передачи. Нам где-то надо было подстраиваться под них. Четыре победы подряд? В принципе в паузу ничего особенного не делали. Обычные тренировки, восстанавливались, смотрели на видео какие-то моменты. Обычная работа. Напитки никакие не пили.

Заочное противостояние двух фигурантов обмена Прохоркина на Зернова осталось за первым.

— Был матч двух равных соперников, но «Авангард» реализовал большинство и за счёт этого выиграл, — сказал Денис Зернов. — Для меня каждая игра важна. Нет такого, что сегодня суперважно, а завтра не важно. С одинаковым настроем выхожу на каждую встречу. Конечно, поражения всегда напрягают. Просто надо выигрывать следующие матчи, выходить и настраиваться на победу.

Омичи остаются пятыми в конференции, отставая на три очка от замыкающего топ-4 казанского «Ак Барса». На следующей неделе их ждёт тяжёлая выездная серия на восток. В понедельник будет игра с хабаровским «Амуром», в среду — с владивостокским «Адмиралом», в пятницу — с новосибирской «Сибирью». «Металлург» сохраняет лидерство в регулярке. В воскресенье ему играть в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».

— Хорошая игра, было много моментов, которые мы не использовали, — заявил Андрей Чибисов. — А Омск свои моменты использовал, в результате чего выиграл. Молодцы. Мы много атаковали, прессинговали соперника, вели свою игру, но «Авангард» вовремя нам забил голы, что принесло ему победу. В игре не обращаешь внимание на те моменты, что были у меня в этом матче. Когда момент уже прошёл, нужно дальше играть. Игра не закончилась — чего думать о неудачных эпизодах, надо работать, чтобы использовать новые возможности. Четыре поражения в пяти матчах? Это прежде всего наша кухня. Мы будем в ней разбираться, поговорим с ребятами, как в дальнейшем действовать. Думаю, всё будет нормально.

Также прошедший игровой день был отмечен волевой выездной победой новосибирской «Сибири» над петербургским СКА, для которого это пятое подряд поражение.