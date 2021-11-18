Придержал коней: капитан «Динамо» бьёт клубные рекорды в дерби

Состоявшееся в среду, 17 ноября, главное московское дерби Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и «Динамо» прошло, как обычно, в упорной борьбе, в которой динамовцы оказались сильнее по итогам серии буллитов (3:2). А капитан победителей Вадим Шипачёв отметился очередной заброшенной шайбой, ставшей для него 250-й в КХЛ. Всего же за «Динамо» он забил 78 голов, побив клубный рекорд в лиге. Ранее он принадлежал Дмитрию Яшкину и Даниилу Тарасову — на счету обоих по 77 голов. В предыдущие два сезона оба эти хоккеиста играли в одном звене с Вадимом за бело-голубых, но сейчас Яшкин выступает в НХЛ за «Аризону Койотс», а Тарасов отстаивает честь казанского «Ак Барса».

Кризис «Динамо»

Оба топ-клуба, и «Динамо» и ЦСКА, идут в группе лидеров Западной конференции регулярного чемпионата, но проводят очень неровный сезон. У «Динамо» было блестящее начало в сентябре — из 12 стартовых матчей команда выиграла 11. Но в октябре подопечных Алексея Кудашова словно подменили: девять поражений в 14 играх.

И это совпало с объявлением о назначении советником президента «Динамо» Андрея Сафронова. Он работал генеральным директором бело-голубых в 2010-2017 годах, а до этого руководил хоккейным клубом МВД из Балашихи, который как раз в 2010-м влился в «Динамо». На пару с главным тренером Олегом Знарком ему удалось привести «Динамо» к двум победам в Кубке Гагарина (2012 и 2013), но в 2017-м организация обанкротилась, оставив после себя многомиллионные долги. С тех пор в КХЛ выступает другое юридическое лицо, а большинству динамовских хоккеистов так и не выплатили долги по зарплатам и премиям. Многие из тех спортсменов играют за «Динамо» и сейчас.

Андрей Сафронов ещё летом на предсезонных контрольных матчах присутствовал в компании генерального менеджера «Динамо» Алексея Сопина, считающегося его человеком. Но официально он стал советником в октябре, что, как уже отмечалось, совпало с ухудшением результатов. По версии «Спорт-Экспресса», хоккеисты старого «Динамо», которым так и не вернули причитающиеся им деньги, не очень поняли, каким образом в клубе появился человек, прямо или косвенно в свое время повлиявший на его финансовые проблемы.

Очень скоро в СМИ стали муссироваться слухи, что «Динамо» собралось расстаться с рядом лидеров, в частности с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. Так, «Спорт-Экспресс» утверждал, что после одного из матчей пришедший в раздевалку Сафронов заявил Шипачёву, что не стал бы подписывать с ним нынешний контракт. Напомним, что Вадим сейчас — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ.

Лишь 7 ноября президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин заявил, что клуб не собирается обменивать Шипачёва. В этот же день бело-голубые обыграли в гостях действующего обладателя Кубка Гагарина — омский «Авангард» (3:1) — и ушли на паузу, связанную с играми национальных сборных в Евротуре.

Тогда же пошли разговоры, что Сафронова отодвинули от команды и он больше не появляется в раздевалке.

В понедельник, 15 ноября, в первом матче после недельной паузы «Динамо» обыграло у себя дома лидера Западной конференции — хельсинкский «Йокерит» (3:1), что дало повод думать о выходе из кризиса.

Что же касается ЦСКА, то клуб крайне неровно провел два начальных месяца сезона, но первые пять ноябрьских матчей выиграл. Особенно яркой получилась разгромная домашняя победа в армейском дерби с петербургским СКА (4:0), который на тот момент был лидером конференции.

После игры со СКА случилась недельная пауза, прервавшаяся для красно-синих в понедельник домашней игрой с главной сенсацией сезона — череповецкой «Северсталью», при небольшом бюджете идущей вровень с более богатыми ЦСКА и «Динамо». Подопечные Сергея Фёдорова с трудом обыграли череповчан по итогам серии буллитов (3:2).

Обмен голами

Встреча ЦСКА и «Динамо» проходила при значительном территориальном преимуществе ЦСКА: они играли на своей домашней арене в «Парке Легенд» у метро «Автозаводская». К 14-й минуте первого периода армейцы вели по броскам по воротам 9:2 (ещё восемь бросков блокировали соперники). И это дало свой эффект за две минуты до перерыва, когда счёт открыл Семён Панкратов, с которым «Динамо» в августе как раз рассталось.

Второй период также прошёл при превосходстве ЦСКА по моментам. Вратарь бело-голубых Иван Бочаров спасал команду. Но вот его партнёры дважды не использовали большинство. Однако за четыре минуты до второго перерыва при игре 4 на 4 Шипачёв броском в касание попал в девятку — и достиг рекорда по заброшенным шайбам. Кроме того, его шайба стала юбилейной в КХЛ.

Третий период выдался более равным и с меньшим количеством моментов. Но за пять минут до конца основного времени бросок с острого угла Оскара Линдберга привёл к отскокам от двух штанг ворот ЦСКА и голевому рикошету от конька Дмитрия Рашевского, с которым голкипер армейцев Иван Федотов уже не мог справиться.

Но на этом дело не закончилось. За две минуты до сирены Константин Окулов совершил блестящий бросок с разворота от правого круга вбрасывания и отправил шайбу в дальний угол ворот Бочарова. На кураже ЦСКА попытался дожать «Динамо», Владислав Каменев даже выходил один на один с вратарём, но Бочаров не дал ему нормально пробить. В итоге счёт остался 2:2, и дело дошло до овертайма.

В дополнительную пятиминутку победитель не был выявлен, хотя ЦСКА в конце даже рискнул снять вратаря и заменить его на ещё одного полевого игрока, что едва не кончилось для армейцев плохо: за 10 секунд до сирены Шипачёв отобрал шайбу в средней зоне и отдал Станиславу Галиеву, но тот пробил мимо пустых ворот.

Послематчевая серия буллитов началась с того, что Бочаров отразил бросок Антона Слепышева и Юакима Нордстрёма, а у динамовцев удачно пробили Линдберг и Эрик О'Делл. Далее у ЦСКА неудачно исполнил буллит Окулов, а Федотов переиграл Рашевского. Первым у армейцев Бочарова переиграл Лукас Вальмарк. Это был предпоследний четвёртый бросок. Затем добить соперника не смог Иван Игумнов. Красно-синие получили шанс спастись, но Михаил Григоренко попал в штангу, и матч закончился победой «Динамо».

— Хороший был матч, — заявил после встречи Шипачёв. — Мы знали, что ЦСКА хорошо играет, это быстрая команда, активная. Хорошо, что в итоге мы добились победы. Мы не должны были в концовке основного времени пропускать вторую шайбу. Сейчас бы плакали, если бы проиграли. Снятие ЦСКА вратаря в конце овертайма — интересный момент, армейцы хорошо держали шайбу, было непросто. Сейчас наш тренерский штаб разберёт этот эпизод, посмотрит его. Может, тоже повторит такой ход.

Параллельно СКА проиграл дома ярославскому «Локомотиву» (1:3), потерпев четвёртое поражение подряд. Это позволило «Динамо» и ЦСКА приблизиться к идущему вторым питерскому коллективу. Теперь оба клуба отстают от СКА на одно очко, но сыграли на один матч больше. А от сыгравшего столько же, сколько они, «Йокерита» их отделяет четыре балла. Помимо прочего, ЦСКА и «Динамо» уступают по потерянным очкам «Северстали», которая сыграла на матч меньше и отстаёт от москвичей на один балл.