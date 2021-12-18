И грянул разгром: Россия выиграла третий матч Кубка Первого канала

Российские хоккеисты продолжают победное шествие на домашнем этапе Еврохоккейтура. В субботу подопечные Алексея Жамнова со счетом 5:2 обыграли сборную Чехии . Это вдвойне ценный успех на фоне немалой ротации состава нашей команды после двух выигранных стартовых матчей против Канады (4:3) и Швеции (1:0).

Теперь «Красной машине» осталось в воскресенье сыграть с Финляндией — этот соперник остается единственным, кто может сместить Россию с первого места на Кубке Первого канала. Финны утром 18 декабря обыграли Канаду (3:1), а днем на лед вышли наши и чехи.

Снова вместе

По сравнению с матчами с Канадой и Швецией тренерский штаб оставил вне заявки 10 человек. Причем несколько из них играли значительную роль в тех двух победах . Например, вратарь Иван Федотов, отыгравший от звонка до звонка обе встречи. Или защитник Вячеслав Войнов, забросивший единственную шайбу в игре со шведами.

Не оказалось в субботнем матче партнеров Вадима Шипачева по первому атакующему звену Кирилла Марченко и Андрея Чибисова. Кроме того, за бортом остались защитники Никита Нестеров и Дамир Шарипзянов, нападающие Сергей Толчинский, Сергей Плотников, Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.

В первое звено к Шипачеву попали Никита Гусев и Михаил Григоренко. Таким образом, полноценно воссоединилась знаменитая связка Шипачева и Гусева, в 2015–2017 годах совместно с Евгением Дадоновым наводившая ужас на всех соперников петербургского СКА в КХЛ . Результативность их тройки, особенно в большинстве, принесла армейцам из Северной столицы вторую в истории клуба победу в Кубке Гагарина.

И грянул разгром Игроки сборной России Александр Самонов (слева), Никита Гусев (второй справа) и Михаил Григоренко (справа) Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В матче со Швецией Гусева в отдельных сменах ставили вместе с Шипачевым, но только против чехов Никита и Вадим на постоянной основе играли друг с другом. Место в воротах занял Тимур Билялов. Россия повела в счете уже на 14-й секунде, когда Александр Кадейкин выиграл вбрасывание, а Арсений Грицюк с ходу бросил под перекладину ворот Чехии . Гости ответили несколькими опасными бросками, но выручал Билялов. Не помогло нашему сопернику даже большинство, полученное на третьей минуте в результате подножки в исполнении Артема Галимова.

На восьмой минуте хозяева удвоили свое преимущество . После того как наша команда отборолась в чужой зоне, Егор Коршков отдал на пятак Даниилу Вовченко, который не оставил шансов Роману Виллу. После этого случилось длительное доминирование «Красной машины», когда немного не хватало для гола Семену Чистякову, Артему Анисимову, Шипачеву и Галимову. Гости ответили неплохим броском Андрея Нестрашила. Но на 15-й минуте сработало первое звено, и Григоренко с передачи Гусева довел счет до разгромного (3:0) . После этого Чехия стала огрызаться, и перед самым перерывом Ян Коварж сократил отставание.

Открывают вратарей

После первого периода гости сделали замену одного вратаря из КХЛ на другого. Вместо выступающего за челябинский «Трактор» Вилла вышел действующий обладатель Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» Шимон Грубец. Второй период прошел в очень вязкой манере игры. Было много жесткости, силовых приемов, а иногда и грубости. И не так много моментов, как до этого. В середине двадцатиминутки Россия не реализовала большинство, а затем сама была вынуждена отбиваться при игре «4 на 5» после неудачной смены, когда наших наказали за нарушение численного состава.

Но это меньшинство «Красная машина» спокойно отыграла без пропущенных шайб. А перед вторым перерывом вновь сыграла связка Гусева и Григоренко. Последний с передачи первого забросил свою вторую шайбу в матче . За минуту до сирены команда Жамнова получила еще одно большинство и через 12 секунд его реализовала. Этот гол полностью сделали хоккеисты ярославского «Локомотива». После передачи Алексея Марченко Александр Елесин мощно бросил по воротам, и подставление клюшки в исполнении Анисимова полностью дезориентировало Грубеца.

И грянул разгром Во время матча Кубка Первого канала между сборными командами России и Чехии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На третий период Россия тоже сделала рокировку во вратарской линии. Вместо Билялова на лед вышел Александр Самонов. В середине периода после удаления Кадейкина удачным розыгрышем лишнего отметилась уже Чехия — гол забил Милан Гулаш. После этого гости несколько минут доминировали, но Самонов справлялся с их бросками. В последние 10 минут уже больше атаковала Россия . Здорово бросал Коршков и добивал Анисимов, но с двойным ударом справился Грубец. Ближе к концу игры после прострела Грицюка неплохо подправлял шайбу Кадейкин, но центрфорвард уфимского «Салавата Юлаева» оказался немного неточным. В оставшееся время наши спокойно довели игру до победы — 5:2.

— У нас каждый матч идут изменения состава, применяется ротация, — сказал «Известиям» советник главного тренера сборной России Валерий Каменский. — Проверяем ребят . В сборную приехали лучшие игроки, на которых мы надеемся. Хочу поблагодарить их, что выполнили тренерское задание. И сегодня получилась достаточно содержательная игра. Ребята — мастера. Показывают тот хоккей, который от них ждут тренеры. Если будут ещё улучшать свою игру, будет очень хорошо. Могу сказать, что сегодня мне понравились и результат, и качество.

Валерий Каменский добавил, что все парни бились, выполняли игровое задание: « Вратари выручали, защитники были надёжны, нападающие вовремя возвращались назад, если того требовала ситуация. У нас хорошая лига , в ней играют хорошие ребята. И есть оптимизм от проделанной ими работы. Сборная России всегда ставила максимальные задачи. И сейчас ставит. Мы верим в ребят и знаем, что они способны на многое».

Заключительный матч турнира между Россией и Финляндией начнется в воскресенье в 15:30.