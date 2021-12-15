Предолимпийское движение: чем интересен московский этап Еврохоккейтура

Стартующий 15 декабря Кубок Первого канала станет одним из самых необычных этапов Еврохоккейтура за последнее время. К традиционным участникам соревнования в лице России, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады. Такое происходит впервые за четыре года. Как и сейчас, в прошлый раз «Кленовые листья» участвовали в московском этапе Евротура в рамках подготовки к Олимпиаде. Кубок Первого канала остается последним серьезным турниром накануне Игр, которые проходят в феврале.

Именно с канадцами Россия встретится в среду в стартовом матче. Эта встреча станет первой для Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды. Что характерно, за последние 10 лет единственная победа наших над родоначальниками хоккея случилась именно на Кубке Первого канала. В декабре 2017 года Россия выиграла 2:0.

Правда, учитывая подготовительный характер подобного турнира, воспринимать её как нечто триумфальное, не стоит. В рамках Олимпийских игр, Кубка мира, взрослого, молодежного и юниорского чемпионатов мира последний успех против Канады случился в мае 2011 года, когда под руководством Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина на ЧМ в Братиславе канадцы были обыграны со счетом 2:1.

Неопределенность из-за океана

Сейчас результат встречи также будет иметь промежуточное значение. Особенно с учетом того, что никто не знает, в каких составах все участники поедут в феврале на Олимпиаду в Пекин. Дело в том, что до сих пор неизвестно, окажутся ли там игроки клубов НХЛ. В сентябре Национальная хоккейная лига, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) договорились, что сильнейшие звезды планеты поедут в столицу Китая.

Но с оговорками. НХЛ добилась права отменить это решение, если сочтёт, что угроза заболеваний коронавирусом на территории Поднебесной к старту Олимпиады будет чрезмерной. Дедлайн в этом вопросе назначен на 10 января. После него Лига уже не сможет сдать назад.

— Что касается результатов турнира, то, конечно, для болельщиков важно, чтобы сборная России победила, — сказал «Известиям» бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. — И понятно, что надо выигрывать дома. Для болельщиков любой другой результат будем неприемлем. А чтобы давать оценки с точки зрения специалиста, надо понимать, что это за команда. Если это план Б на случай отказа НХЛ отпускать игроков своих клубов на Олимпиаду, то это одно. Если же пофантазировать и предположить, что сейчас мы увидим некий проект команды, которая поедет на майский чемпионат мира, то это уже другое. Тут надо понимать, с какой целью собрали этих хоккеистов, какие соображения у тренерского штаба и руководства сборной. Если бы нам объяснили, в чем идея, тогда можно было бы порассуждать о том, тех ли игроков взяли под эту задачу или нет, оценить правильность решений. Но мы этого не знаем.

На Кубке Первого канала все пять сборных будут наигрывать составы, основная часть которых поедет в Пекин в случае отказа НХЛ. В иной ситуации из участников московского турнира на Игры в лучшем случае отправятся единицы — остальные вакансии в заявках займут люди из-за океана. В этой связи пока не до конца ясно, как в такой ситуации будет работать с игроками нынешний тренерский штаб.

Алексей Жамнов в бытность хоккеистом сделал отличную карьеру в НХЛ в 1990-начале 2000-х годов. Закончив играть, он 15 лет проработал генеральным менеджером «Витязя», «Атланта» и «Спартака». Несколько раз Алексей Юрьевич спускался на тренерскую скамейку и ассистировал главным тренерам в сборной и «Спартаке». В частности, он был рядом со Знарком на Кубке мира – 2016 и Олимпиаде-2018.

При этом от полноценной тренерской карьеры он всегда отказывался и опыта каждодневной работы в этом качестве в КХЛ не имеет. Отвечающий в его штабе за работу с защитниками Сергей Гончар успешно трудился в штабе «Питтсбург Пингвинз» и привлечен в качестве человека изнутри системы НХЛ, но в России он уже давно не живёт и не работает. Та же ситуация с тренером вратарей Евгением Набоковым, который из-за занятости в «Сан-Хосе Шаркс» не может приехать на Кубок Первого канала, где его подменяет Сергей Наумов из ЦСКА.

Полноценно знают игроков КХЛ в штабе Жамнова только старший тренер Алексей Кудашов и тренер по нападающим Сергей Фёдоров. Первый возглавляет московское «Динамо», второй — столичный ЦСКА.

— Ситуация сейчас довольно забавная, — добавил Леонид Вайсфельд. — Жамнова назначили главным тренером сборной. Идея была в том, что он тот человек, который хорошо знает, как устроена НХЛ, во что будут играть команды, составленные из энхаэловских игроков, со всеми вытекающими последствиями. Было много критики, что он без тренерского опыта, но на это приводился аргумент, что Алексей Юрьевич знаком с системой НХЛ, что необходимо для работы с хоккеистами оттуда. Но возникает вопрос: а если они не поедут в Пекин? В КХЛ-то у него тренерского опыта нет. Да, он периодически находился рядом на скамейке с главными тренерами «Спартака». Но такой опыт есть и у массажистов, и у сотрудников пресс-служб, только он не тренерский. Жамнов был генеральным менеджером, но не был тренером. Стоять на скамейке — это, я вас уверяю, несложно. Сложно тренировать. Я не то чтобы оцениваю, правильно или неправильно назначили Жамнова главным тренером сборной. Но посыл был в том, что он знает НХЛ. Хорошо. А если НХЛ не едет? Что дальше? Те же вопросы будут и в отношении вошедших в штаб Жамнова Сергея Гончара и Евгения Набокова, которые вообще в последние годы жили и работали за океаном. И будет построена работа в условиях, когда основным донором сборной станет КХЛ, которую ни Гончар, ни Набоков, ни, я думаю, Жамнов не знают глубоко с тренерской точки зрения?

Оптимальный состав

Вратарская линия сборной России на Кубке Первого канала будет составлена из Ивана Федотова (ЦСКА), Тимура Билялова («Ак Барс») и Александра Самонова (СКА). Среди защитников вызваны Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба «Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба «Авангард»).

В нападение привлечены Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Сергей Толчинский, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк (все — «Авангард»), Артём Галимов («Ак Барс»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

— Принципиальных вопросов к выбору состава на Кубок Первого канала я не имею, — сказал Леонид Вайсфельд. — Есть небольшие вопросы по Самонову. Он практически не играл в СКА в этом сезоне. Но его вызывают в сборную. Почему? С другой стороны, понятно, что это опытный вратарь, который играл на последнем чемпионате мира, и выглядел там хорошо. Но по каким критериям сейчас собиралась команда? Если по тому, как хоккеисты проявили себя в первой половине сезона КХЛ, тогда вызывает вопрос кандидатура Самонова. Если по каким-то другим соображениям, нормально. И это только один пример. Но сказать, что какие-то большие неожиданности есть в этом составе, я не могу. Неожиданным был невызов Антона Бурдасова и Константина Окулова, но Жамнов сказал, что знает возможности этих ребят и хочет проверить других. Окей, аргумент нормальный.

Во вторник сборная России провела тренировку, которую пропустил из-за простуды Никита Гусев. Пока не ясно, сыграет ли он против Канады. «Кленовые листья» заявили на турнир представителей КХЛ и европейских чемпионатов. В частности, из российских клубов в состав попали вратарь Эдди Паскуале («Локомотив»), защитники Тревор Мерфи («Сибирь»), Джон Гилмор (ЦСКА), Мэт Робинсон (СКА), нападающие Корбан Найт («Авангард»), Джош Керри, Филип Майе (оба «Металлург»), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Райан Спунер («Автомобилист»).

Команды Швеции, Финляндии и Чехии свои составы уже обкатывали в ноябре на первом этапе Евротура Кубке Карьяла, проходившем в Хельсинки. Там была и часть нынешнего состава сборной России, но в основном туда поехали игроки молодежной сборной вместе со своим тренерским штабом. Для Жамнова и его помощников сейчас появилась первая возможность поработать со своими подопечными. При этом совершенно не ясно, поедет ли кто-то из них на Олимпиаду, если там окажутся представители НХЛ.

— Если рассуждать теоретически, кто из КХЛ может поехать в Пекин в случае допуска туда игроков из НХЛ, то первый, кто приходит на ум, — это Шипачёв, — резюмировал Вайсфельд. — Может быть, Нестеров, если какие-то проблемы с защитниками будут, но и то я сомневаюсь в этом. Пожалуй, всё на этом.

Матч Россия–Канада пройдет в среду на «ЦСКА Арене» на Автозаводской улице. Начало в 18:30 мск.