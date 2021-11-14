Мичковым единым: как звездный дебютант принес России победу над чехами

Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура в этом сезоне. В воскресенье подопечные Олега Браташа обыграли в Хельсинки команду Чехии со счетом 5:2. В составе россиян отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков (дубль), Никита Тертышный и Артем Галимов (в пустые ворота). Ранее наши хоккеисты уступили Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). Значительную часть команды в этот раз составили хоккеисты, которые войдут в основу молодежной сборной России на молодежном же чемпионате мира. Так что результат вполне закономерен, если учитывать тот факт, что остальные привезли на Евротур опытных игроков, которым не в новинку высокие скорости и борьба.

Финское большинство и два гола шведам

В первом матче турнира против сборной Финляндии российская сборная уступила 0:3. Все шайбы соперник забросил в большинстве, а вот у нашей команды впереди мало что получалось. Наверняка сказалось и отсутствие опыта у многих хоккеистов.

— У соперника однозначно команда более опытная, более мастеровитая, — отметил в беседе с «Известиями» бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда», эксперт КХЛ ТВ Александр Фомичев. — Что получилось в той встрече, так это то, что не пропустили в равных составах. Все шайбы были пропущены в меньшинстве. А что не получилось, так это игра с шайбой. В этом компоненте нам надо добавлять, очень тяжело выходили из-под прессинга финских хоккеистов и в атаке ничего не создали. Поэтому, соответственно, ни одной шайбы и не забили.

Со сборной Швеции игра у сборной России получилась более результативной, нежели с финнами. В этом матче произошло историческое событие, которое пророчили все эксперты. 16-летний Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную России в истории. Причем гол он забил в стиле лакросс — подняв шайбу на крюк и выехав из-за ворот, закинул ее в сетку над плечом вратаря.

— Со шведами также играли против гораздо более опытного соперника, — продолжил Александр Фомичев. — Удалось забить две шайбы, это неплохо. Стали агрессивнее и активнее играть под воротами оппонента. Но в то же время не всегда успевали в обороне. Шведы сыграли более активно и слаженно в зоне атаки. Мичков? Если в первом матче против финнов он был незаметен, то как раз в игре против шведов у него начали появляться моменты и острые ситуации у ворот соперника, в итоге он забил лакросс-гол.

Почувствовать игру и победить

Игра с чехами вышла самой результативной, а главное — закончилась победой российской сборной. Если смотреть на игру нашей команды на этом турнире в целом, то вырисовывается неплохая картина: сборная России шла по восходящей, прибавляя с каждой игрой, и вот добилась-таки победы. Еще и с разницей в три шайбы.

— Наши ребята поняли, какие скорости на Евротуре и как правильно играть против более опытных ребят на уровне национальной сборной, — уверен Александр Фомичев. — Соответственно, в целом сыграли очень хороший матч. Особенно второй период, когда полностью владели инициативой. Но в третьем всё же дали поймать чехам кураж, позволили сопернику забросить две шайбы. Но в целом собрались и довели матч до победного конца. В сегодняшнем матче против чехов Матвей Мичков действовал уже более по-хозяйски, я бы так сказал. Почувствовал игру, что и как нужно делать, это позволило ему еще больше раскрыть свой талант.

Хочется отметить лидеров команды, особенно в последнем матче. Здорово сыграл и Александр Галимов, и Дмитрий Воронков — ребята, на которых и делалась ставка в роли лидеров на этот Еврохоккейтур. Дмитрий Шугаев отыграл два из трех матчей нашей сборной на Евротуре, и здесь доказав, что вызвали его не зря.

— Шугаев выступил очень уверенно против чехов и финнов. Во многом благодаря ему мы пропустили всего две шайбы в воскресной игре, — считает собеседник «Известий».

В прошлом сезоне фамилия Аскарова звучала достаточно часто. Он показывал игру на очень хорошем уровне. Что касается нынешнего, здесь получается далеко не всё. Хотя Ярославу прочат роль основного голкипера на МЧМ в этом году, ему еще есть над чем работать.

— Дело в том, что он задал высокую планку в прошлом сезоне. Конечно, поддерживать ее сложно, не всё получается, не всегда так сопутствует удача. И соответственно, Аскаров вратарь молодой, он учится. Он должен извлекать из этого уроки и делать правильные выводы. Для него, наверное, основное — это игра на МЧМ, к чему он как раз и должен готовиться. Он должен понимать, над чем и над какими компонентами должен работать и в чем добавлять. Вот этот матч со шведами как раз много показал, и для него это отличный опыт, — заключил Александр Фомичев.

Спустя месяц состоится второй этап Евротура. Традиционно это будет Кубок Первого канала, который в этом году должен пройти с 16 по 19 декабря. По словам первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, в этом году на турнире сыграет сборная Канады. Напомним, в 2017-м канадцы уже выступали в Москве в ходе подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане.