Страсть большинства: сборная России проиграла финнам в Евротуре

Сборная России с поражения начала выступление на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Наша команда уступила Финляндии со счетом 0:3. Финны все свои шайбы забросили в большинстве. Нападающий Миро Алтонен набрал 3 (1+2) очка, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен. В составе сборной России дебютировал нападающий Матвей Мичков. Форвард, возраст которого — 16 лет, 11 месяцев и 2 дня, стал самым молодым дебютантом в истории нашей национальной команды, превзойдя рекорд Александра Овечкина (17 лет, 11 месяцев и 15 дней).

Мощный соперник

Тренеры скандинавской команды, как и полагается хозяевам, на домашний этап выставили самый сильный состав из доступных игроков, чего точно нельзя сказать о нашей команде. Ее костяк составили хоккеисты, которые смогут в декабре представлять страну на молодежном чемпионате мира. Плюс шесть хоккеистов, успешно проявляющие себя в КХЛ, но ранее не находившиеся на первых ролях в сборной.

Место в воротах в первом матче финского этапа главный тренер Олег Браташ доверил голкиперу череповецкой «Северстали» Дмитрию Шугаеву. А к главным звездам можно отнести игравшего на последнем чемпионате мира-2021 Дмитрия Воронкова, а также снайперов «Трактора» (Никита Тертышный, 15 голов) и московского «Динамо» (Дмитрий Рашевский, 14)

У сборной Суоми играли Валттери Филппула и Сами Ватанен, которые еще в прошлом сезоне выступали за клубы НХЛ. А Юхо Олкинуора, Микко Лехтонен, Нико Ойямяки, Миро Аалтонен — лидеры своих клубов в КХЛ. Поэтому неудивительно, что матч прошел при подавляющем преимуществе хозяев, перебросавших сборную России почти в два раза (33-17).

Хотя в первом периоде, завершившимся нулевой ничьей, наша команда имела несколько возможностей для взятия финских ворот, но на высоте раз за разом оставался первый номер магнитогорского «Металлурга» Юсси Олкинуора. В самом начале второго периода российская сборная дважды подряд получала возможность реализовать численный перевес, но игра в неравных составах в итоге оказалась главным оружием наших соперников. Они не только оставили свои ворота в неприкосновенности в меньшинстве, но и забросили все три шайбы в большинстве

Хозяева усилиями Харри Песонена вышли вперед на двадцать восьмой минуте. Ассистентами для бывшего игрока «Ак Барса» и «Металлурга» выступили Аалтонен и Ватанен. Через несколько минут зрители «Хартвалл Арены» увидели еще одну шайбу в исполнении своей сборной. Автором точного броска с передачи Ватанена стал Аалтонен, реализовавший большинство в формате «5 на 3».

В третьем периоде подопечные Олега Браташа пытались вернуться в игру, но забивал вновь только соперник. В начале финального отрезка Иван Зинченко оставил своих партнеров на пять минут в меньшинстве, получив удаление до конца матча, чем не преминули воспользоваться хозяева. Третий балл за результативность вновь набрал Аалтонен, сделавший точную передачу на опытнейшего Валттери Филппулу.

Дебют Мичкова

После матча Олег Браташ выглядел расстроенным. В то время, как футбольная сборная уничтожала Кипр в отборочном матче чемпионата мира, хоккеисты откровенно мучались.

— Претензии к ребятам, безусловно, есть, — отметил на пресс-конференции главный тренер. — Будем разбираться в причинах удалений. Бывают технические нарушения, которые надо разбирать. Бывает недисциплинированность. По горячим следам я вам сразу не отвечу. Будем разбираться.

При этом тренер отметил неплохое качество игры, учитывая высокий уровень соперника.

— Хотелось бы еще лучше. Но я положительно оцениваю игру, особенно в равных составах, — подчеркнул Олег Браташ. — Дебют Мичкова? Надеюсь, что мы его не сломали. Мы подскажем моменты, где он показал не совсем зрелую игру. В основном это касается игры без шайбы. В каких-то моментах он проявил свои навыки и даже пару раз бросил по воротам.

Сам Матвей подробно рассказал о своем дебюте.

— Готовились к такому хоккею. Финны — взрослая, играющая команда. У них многие ребята выступают в КХЛ, многие уже знакомы. Сегодня они сыграли здорово: забили свои моменты, реализовали большинство. Спасибо тренерам, что дали шанс дебютировать за национальную команду, — сказал самый юный хоккеист сборной России. — Первую смену начал с броска, поэтому дальше уже было полегче. Но мы сегодня проиграли. Будем делать выводы и двигаться дальше, добавлять от матча к матчу. Не чувствую давления после побитых рекордов Овечкина и Третьяка. В этой команде собраны кандидаты и на Олимпиаду, и на МЧМ. Всегда приятно повариться с такими ребятами. Это большой опыт для меня.

Следующий матч сборная России проведет 13 ноября против Швеции, которая в стартовой встрече оказалась сильнее команды Чехии — 4:1.