Шведская сценка: Россия одержала вторую победу на Еврохоккейтуре

Московский этап Еврохоккейтура 16 декабря продолжился победой сборной России над Швецией. Подопечным Алексея Жамнова удалось добиться минимального успеха, забросив единственную шайбу в середине третьего периода. Днем ранее «Красная машина» победила сборную Канады — 4:3. Наши хоккеисты идут без очковых потерь и еще дважды сыграют на Кубке Первого канала в ближайшие выходные.

Возвращение Гусева

Тренерский штаб сборной России продолжил проверять игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на случай, если до 10 января Национальная хоккейная лига (НХЛ) передумает отпускать хоккеистов своих клубов на Олимпийские игры в Пекине. Впервые после возвращения в СКА из-за океана за национальную команду сыграл Никита Гусев.

Встречу с Канадой он пропустил из-за простуды. Многие ожидали, что Гусев окажется в одном звене с Вадимом Шипачевым, и тем самым воссоединится их знаменитая связка в СКА 2015–2017 годов. Тогда тройка Гусева, Шипачева и Евгения Дадонова стала сильнейшей в лиге, особенно успешно действуя в большинстве, что принесло питерцам в 2017 году вторую в их истории победу в Кубке Гагарина.

На пресс-конференции после победы над канадцами Алексей Жамнов не исключал, что поставит Никиту к Вадиму. Но в итоге Шипачев и Андрей Чибисов вновь начали встречу с Кириллом Марченко. А Гусев оказался в звене с Иваном Морозовым и Владимиром Ткачевым. Вместо Михаила Григоренко к Сергею Толчинскому и Павлу Карнаухову в тройку поставили Кирилла Семенова.

А в четвертом атакующем звене впервые на турнире появился молодой форвард Арсений Грицюк, поставленный к Эмилю Галимову и Сергею Плотникову. Место в воротах снова занял Иван Федотов. В защите Никита Нестеров оказался в паре с Семеном Чистяковым, Александр Никишин — с Вячеславом Войновым, Егор Яковлев — с Александром Елесиным.

Неясность с допуском игроков НХЛ до Олимпиады на протяжении всего Кубка Первого канала ставит под вопрос статус участников этого турнира. Пока формально наигрываются запасные варианты составов России, Канады, Швеции, Чехии и Финляндии, но в течение трех с половиной недель они могут стать основными.

Кузнецов вне игры

Главным событием четверга стала новость, что Россия ни при каких раскладах не сможет рассчитывать в Пекине на своего нападающего Евгения Кузнецова. В 2019 году в его организме были обнаружены следы кокаина. НХЛ не стала накладывать на него слишком жесткие санкции, поэтому очень скоро 29-летний форвард продолжил выступать за «Вашингтон Кэпиталз». Но Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) дисквалифицировала его на четыре года, что распространяется на все турниры сборных.

Осенью Жамнов заявил, что Федерация хоккея России (ФХР) пытается юридическим путем добиться сокращения срока отстранения. Но в четверг президент IIHF Люк Тардиф заявил, что это невозможно.

Таким образом, дисквалификация Кузнецова продолжает действовать до 2023 года, что лишает его шансов поехать на Олимпиаду-2022. Зато такие шансы есть у нападающего Валерия Ничушкина. Не так давно было объявлено, что допинг-проба, взятая у форварда «Колорадо Эвеланш» накануне Олимпиады-2014 в Сочи, содержит тестостерон.

Ничушкин официально выразил несогласие с обвинениями, поэтому пока это дело в стадии рассмотрения. И до вынесения вердикта никакие санкции против Валерия не вступят в силу. Скорее всего, разбирательства будут идти и после февраля, когда закончится Олимпиада, поэтому пока ничего не мешает Ничушкину поехать в Пекин.

— Кузнецов — это потеря для нас, — считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Не скажу, что без него положение у России совсем безвыходное, но Женя нам бы помог на Олимпиаде. Очень жаль. Знаю, что ФХР и юристы федерации пытались решить эту ситуацию, но, видимо, шансов не было. Безгрешных людей нет, и Кузнецова не стоит осуждать за единичную ошибку. Но это урок всем спортсменам, что в современном мире одна-единственная ошибка имеет очень высокую цену.

Вратари решают

Матч против Швеции вызвал уже не такой ажиотаж среди болельщиков, как встреча с Канадой, но почти все разрешенные антиковидным регламентом 70% мест на трибунах «ЦСКА Арены» были заполнены.

Первые два периода проходили на встречных курсах. Стартовые семь минут оказались за сборной России, но шведов спасал их вратарь Магнус Хелльберг, выступающий в КХЛ за «Сочи». После этого гости захватили инициативу, и уже Федотову понадобилось немало потрудиться, чтобы оставить ворота сухими.

Ближе к перерыву вновь пара моментов была у российской команды, а до середины второго периода опять доминировала Швеция. Затем наши стали поджимать соперника, а в третьем периоде и вовсе получили подавляющее преимущество, которое на 49-й минуте привело к голу Войнова с передачи Гусева.

В оставшееся время Россия могла удвоить преимущество, но в итоге ей пришлось немного тяжело в последние две минуты, когда шведы сняли вратаря и заменили его на шестого полевого игрока. Они заперли наших в своей зоне, но россиянам удалось отбиться.

— Молодцы, что выиграли 1:0, здорово сработали в обороне, очень хорошо действовал Федотов, — оценил результат матча Александр Кожевников. — Да, не реализовали свои моменты, не так точны были в завершении, как с Канадой. Но выиграть с минимальным счётом тоже надо уметь. Сегодня мы увидели, что сборная способна сыграть на ноль, если понадобится. И это при том, что шведы традиционно хороши в атаке. Не знаю, кто поедет на Олимпиаду, пустят ли туда ребят из НХЛ. Но пока мне нравится, как играет эта сборная из КХЛ. И это ещё не все ведущие игроки в составе. Если команда не сбавит, то в случае необходимости можно везти её в Пекин, она вполне способна там выступить успешно.

В субботу Россия сыграет с Чехией, в воскресенье — с Финляндией. Оба матча начнутся в 15:30 мск.