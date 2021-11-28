«Игра в КХЛ больше стала похожа на североамериканский стиль»

Одной из главных неожиданностей нынешнего сезона КХЛ пока можно назвать нижнекамский «Нефтехимик». Команда, чей бюджет с трудом вписывается в пол зарплат, уверенно идет в зоне плей-офф. Одним из двух ее старожилов является нападающий Марат Хайруллин. Он уже седьмой сезон в команде и в нынешнем регулярном чемпионате уже набрал по системе «гол+пас» 26 (15+11) очков в 32 матчах, став лучшим в клубе по этому показателю. А по забитым голам 25-летний хоккеист лучший в «Нефтехимике» и восьмой во всей КХЛ. В интервью «Известиям» Марат оценил ход нынешнего сезона, рассказал о становлении своей карьеры и о том, как в прошлом году пережил ковид.

— За счет чего «Нефтехимик» показывает такие результаты в нынешнем сезоне?

— Пришел новый тренер, новый тренерский штаб. Новая методика, новая система. Мы подстроились под нее, играем. Не всё пока получается, но есть к чему стремиться. Хорошая предсезонка была у нас. Сейчас в команде хороший сплав легионеров и перспективная молодежь — кто-то уже на ведущих ролях. Думаю, от этого зависит и моя личная статистика. Хотя система доверия тренеров, конечно же, тут играет главную роль.

— У вас были «веселые» матчи в сезоне — например, выездное поражение в овертайме от «Северстали» (5:6), когда вы отыгрались с 1:5 в третьем периоде. Раньше случалось играть в такой хоккей?

— Игра при Леонтьеве чем-то похожа на назаровский хоккей (Андрей Назаров возглавлял «Нефтехимик» в 2017–2018 годах. — «Известия»). Берет активностью. У каждого тренера своя система, свои нюансы, которые решают. У Олега Юрьевича система тоже своя, в такую мы первый раз играем. Хоть и чем-то схоже с Андреем Викторовичем.

— В чем это проявляется?

— В целом ничего такого. Та же ответственность, да всё то же самое. Надо выкладываться в каждой игре, помогать команде. Нет такого, что что-то стало дозволено и кому-то можно одно, кому-то другое. Мы все единый коллектив и все друг за друга играем, все выполняем задачу для команды.

— Лига стала сложнее с точки зрения решения задачи выхода в плей-офф?

— С потолком зарплат КХЛ выровнялась. Матчи стали более равными, любая команда может обыграть другую. Не как раньше, когда были лидеры и все остальные. А сейчас и команды внизу могут обыгрывать первых.

— Сильно КХЛ изменилась в игровом плане с уменьшением размеров площадок?

— Хоккей стал быстрее, молодых игроков стало больше. То, что площадки уменьшились, — плюс. Стало больше силовой борьбы и бросков. Игра в КХЛ стала похожа на североамериканский стиль.

— Вы сказали про назаровский хоккей. Вы при нем были полностью освобождены от «бойцовских моментов» или приходилось тоже по ситуации включаться?

— Не было такого, чтобы мне говорили драться или еще что-то. Но мы играли в агрессивный хоккей по всей площадке — «в тело», движение хорошее было.

— В 2015 году Валерий Брагин привлекал вас в молодежную сборную на ряд выставочных турниров. Почему тогда не удалось попасть в заявку на МЧМ?

— Я на все турниры съездил со сборной, кроме молодежного чемпионата. Неплохо себя зарекомендовал, Валерий Николаевич мне доверял. А вот суперсерия с канадскими сборными была роковой — там я себя не проявил. До этого хорошо играл, но к суперсерии не был готов физически. Я был «лимитчиком» в первой команде «Нефтехимика» и в то время очень мало играл в КХЛ. Минут по 5–7 за матч. Это и сказалось, сегодня я это понимаю. Сейчас я, может быть, что-то поделал дополнительно, чтобы физически быть в форме. Просился бы в «Реакторе» (молодежная команда «Нефтехимика». — «Известия») больше играть, потому что тренировки тренировками, а игровую практику ничем не заменить.

— Кто тогда выделялся в молодежке?

— Даниил Вовченко, Кирилл Пилипенко, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков. Они были на ведущих ролях. Как и Паша Красковский с Егором Коршковым из «Локомотива». С парнями из Северной Америки мы тогда на турнирах не встречались.

— Красковский и Коршков с Александром Полуниным составили яркое молодежное звено в «Локо», успешно выступив в КХЛ под руководством Алексея Кудашова.

— Да-да. Они и тогда в молодежке выделялись. И тоже играли у нас в одном звене, только без Полунина.

— Вернемся в наше время. Как пережили пандемию? Она сильно повлияла на команду в игровом плане?

— Приспособились, как и все. Только болельщиков не хватало. В начале прошлого сезона я заболел и пропустил шесть игр, потом пришлось долго и тяжело восстанавливаться. Месяц потерял, я же в больнице лежал тогда. Но спасибо докторам и тренерам, что дали до конца восстановиться. Не торопились на лед выпускать. Мы нормально вышли с больничного, вкатились в сезон.

— Вы сказали, что лежали в больнице. Все было настолько серьезно?

— Да, дошло до поражения легких — 20 или 30% было. И я не один из команды там лежал. Пролежали недельку и потом месяц и восстанавливались. Врачам, конечно, еще раз спасибо за это. Они большое внимание нам уделяли.

— Людям, которые не переболели ковидом или переболели без серьезных осложнений, до сих пор неясно, что такое поражение легких. Как это ощущается?

— Ну, я вроде себя нормально чувствовал, даже не подозревал, что у меня какое-то поражение есть. А пришли провериться — хоп! Показало. Там было отхаркивание какое-то, но чтобы дышать тяжело — такого не было.

— А другие признаки были?

— Я терял вкус, обоняние. Из больницы вышел и дома после той еды начал есть как не в себя. Всё таким вкусным казалось, когда пришел в норму.

— А что за еда в больнице была?

— Ну там похудеть можно было нормально.

— И насколько похудели за это время?

— Даже не помню. Я же потом дома восстанавливался, во дворец не приходил, набрал неплохо. Но потом вошел в свой ритм, и всё.

— Были варианты уйти в клуб, который бьется за Кубок Гагарина?

— Да, были. Когда прошлый контракт заканчивался два года назад. Но посчитал нужным для своего развития остаться в клубе, здесь расти как игрок.

— В сторону Северной Америки поглядывали в эти годы?

— Честно? Не было такого. Мое мнение — нужно здесь побыть на ведущих ролях, а потом уже думать об отъезде за океан. Примеры Артемия Панарина и Кирилла Капризова — тому свидетельство.

— Что вам дало февральское выступление за олимпийскую сборную?

— В прошлом году не очень удачно складывался сезон в клубе, а вот в сборной я получил много положительных эмоций — от организации, от игр вообще. Сборная есть сборная, хоть и на неофициальном соревновании. Я прямо кайфанул там. Тем более туда пять человек из «Нефтехимика» ездили. Всё на высшем уровне, только позитив один. Плюс международный опыт. Да, это Белоруссия и Казахстан, но это тоже опыт.

— Вы с Павлом Порядиным постоянно вместе — играете в одном звене, живете в одних гостиничных номерах на выездах, сейчас вместе на интервью приехали…

— Да, всегда рядом. Наши дома рядом, мы одного возраста, оба пришли вместе в команду семь лет назад. Вдвоем остались с тех пор в «Нефтехимике», дольше всех из нынешнего состава находимся в Нижнекамске.

— Влияет как-то статус старожилов в команде? Приходится гонять легионеров и молодежь?

— Больше ответственности. На нас возлагают надежду тренеры, руководство. И с нас спрашивают, конечно, — например, когда нет результата или еще что-то.