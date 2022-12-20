Их борьба: в Литве продолжают уничтожать русский язык

Власти Литвы отметились двумя новыми одиозными законами, направленными на дерусификацию общественной жизни страны. Во-первых, принят закон о борьбе с «тоталитарным наследием», предполагающий окончательное уничтожение любой советской символики. Во-вторых, решено в течение ближайшего времени резко сократить программы по изучению русского языка в системе литовского образования, а в перспективе и полностью от них избавиться. Подробности — в материале «Известий».

Борьба с «тоталитарным наследием»

Парламент Литвы подавляющим большинством голосов утвердил законопроект о запрете «пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий с использованием общественных объектов». По словам его авторов, закон создаст «правовую основу для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма с общественных пространств Литвы» — памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая следующего года. Однако борьба с памятниками советским воинам началась задолго до начала его разработки — их регулярно сносят с 2018 года, причем вандализм резко усилился именно в последние месяцы. Его апофеозом стал снос мемориала, находившегося на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где похоронено более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Демонтировать шесть кладбищенских стел, выполненных в виде скульптур воинов, власти Вильнюса постановили еще весной. Несколько возмущенных жителей Литвы отправили воззвание в комитет ООН по правам человека, попросив вмешаться и спасти мемориал. И в ООН ответили — рекомендовали литовским властям не трогать скульптуры. Это привело мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в замешательство, и он на время отменил приказ о сносе, распорядившись лишь завесить скульптуры черной тканью.

Но в начале декабря вильнюсские власти всё же демонтировали все шесть стел. Шимашюс прибыл на кладбище, чтобы лично проследить за разрушением памятника. «Мы очистим себя от этого советского символа. Счастливый день, счастливый момент», — сказал мэр. Что же до отвергнутой им рекомендации комитета ООН, Шимашюс заявил, что «ООН не тот институт, который в принципе имеет право указывать Литве или Вильнюсу, должны оставаться здесь какие-то тоталитарные символы или нет». «В Вильнюсе скоро не останется мест, где можно было бы пролить слезы пророссийским деятелям», — злорадно написал в соцсетях советник мэра Каролис Жукаускас.

Символ несостоявшейся дружбы

Эпопея особого рода разворачивается вокруг вильнюсского Дома Москвы. Идея строительства данного объекта в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда литовскую столицу посетил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Предполагалось, что этот дом станет центром культурного и бизнес-сотрудничества, поможет создать и развивать добрососедские отношения между Москвой и Вильнюсом. В здании намеревалась разместиться организация «Московский центр культуры и бизнеса «Дом Москвы в Вильнюсе», проводившая в литовской столице празднование Масленицы, устраивавшая выставки и концерты. Сначала у вильнюсских властей не было претензий. Но позже оказалось, что архитектурный проект был утвержден неправильно и якобы не вписывается по своей высоте в принятые в Вильнюсе нормы. А в 2018 году Ремигиюс Шимашюс заявил, что «этот объект — оружие кремлевской пропаганды, он представляет угрозу нацбезопасности Литвы».

Их борьба Фото: Соцсети

Мэр попросил департамент государственной безопасности выдать заключение об «опасности» этого объекта. И после того как ДГБ выдал мэру желаемый документ, Шимашюс запретил достраивать Дом Москвы. Осенью 2021 года суд Литвы отклонил жалобу московского центра культуры и бизнеса «Дом Москвы» на то, что у него отобрали разрешение на строительство. «Ясно одно: место напротив башни Гедиминаса не достанется машине пропаганды. Участок вернется Литве, а кирпичи может забрать Москва», — торжествующе написал мэр в соцсети. В апреле 2022-го суд Литвы вынес решение о том, что разрешение на строительство здания выдано незаконно и оно подлежит сносу. А недавно вильнюсские власти представили проект сноса так и недостроенного Дома Москвы.

За последние два года республика осталась без монументов и мемориальных досок, увековечивавших местных деятелей науки, литературы, архитектуры, искусства, спорта, театра, кино, вся вина которых заключается в том, что они жили и творили в эпоху СССР. Сейчас к ним применяется определение «коллаборант». Самым последним осенью прошлого года в Вильнюсе снесли памятник писателю Пятрасу Цвирке. Члены литовской Социал-демократической партии просили оставить монумент в покое, но к их мнению не прислушались. Как и к мнению 53,5% жителей Литвы, которые в ходе проведенного в декабре 2021-го опроса высказались за то, чтобы оставить памятники советского периода на прежних местах.

Их борьба Фото: Соцсети

В Вильнюсе решили переименовать улицу Русскую. Мало этого — постановили заменить канализационные люки с надписью «ЛССР». Литовская журналистка Ренате Рейнгольдене пишет, что власти целенаправленно вымарывают из ландшафта последние остатки присутствия России и СССР. «Даже у лучшей гимназии отобрали имя Пушкина. В Вильнюсе русский драматический театр с богатейшей сценической историей перекрестили в безликий «Старый театр», а двери Русского культурного центра закрыли на амбарный замок. Хранительницы дома-музея Григория Пушкина, младшего сына Александра Сергеевича, молятся, чтобы заквашенный на дремучем национализме угар разрушений всего и вся миновал этот благословенный уголок старого Вильнюса. Но, по информации из столичного горсовета, негодяи уже тянут лапки к лакомому кусочку земли, идеально подходящей под строительство элитной недвижимости», — тревожится Рейнгольдене.

Избавиться от всего русского

В последнее время литовские чиновники начали оживленную дискуссию, надо ли изучать в учебных заведениях страны русский язык в качестве иностранного. Некоторые вроде спикера сейма Виктории Чмилите-Нильсен заняли примирительную позицию и предложили оставить этот вопрос на усмотрение самих школ. Другие вроде президента Гитанаса Науседы высказались более жестко. «Есть ли у нас тесные экономические, культурные, социальные отношения с Россией? Скорее всего, нет. Поэтому я считаю, что это не приоритет. Учителей русского языка у нас более чем достаточно. Затем в некотором смысле предложение начинает диктовать спрос. На мой взгляд, это неправильно. Является ли сегодня нашим приоритетом развитие русского языка в наших школах? Я так не думаю», — сказал Науседа.

По его словам, так как Литва поддерживает интенсивные отношения со странами Евросоюза, приоритет следует отдавать испанскому, французскому и немецкому языкам, которые «очень полезны нашим людям при общении с коллегами на Западе». Науседа пожаловался: «Преподавателей этих языков в Литве не хватает, чего нельзя сказать об учителях русского». Президент добавил, что на данный момент в стране сложилась ситуация, когда «мы зависим от того факта, что у нас действительно много учителей русского языка». А советница Науседы Йоланта Урбанович прямо заявила, что литовская общеобразовательная школа должна постепенно отказаться от преподавания русского.

Их борьба Фото: РИА Новости/Павел Комаров

А не так давно министр образования Юргита Шюгждинене сообщила, что принято решение кардинально уменьшить выбор школьниками русского языка. «В течение ближайших пяти лет мы хотим перевернуть пирамиду выбора русского языка как второго иностранного с 70%, которые фиксируются сейчас, до 30», — рассказала Шюгждинене. Для этого, по словам министра, необходимо предоставлять учащимся выбор из нескольких других языков, например польского, латышского или испанского. «Полагаю, что выбор в пользу русского языка будет становиться всё меньшим. Нельзя считать нормальным, что русский язык изучает около 70% детей Литвы», — сказала министр. Также Шюгждинене призвала родителей активнее вести работу с детьми, чтобы «исправить» такую тенденцию.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что Литва явно стремится играть роль «первой скрипки» в борьбе со всем, что прямо или косвенно связано с Россией. «Однако на этом пути они избирательны. Они не разрушают, например, огромную инфраструктуру, оставшуюся от СССР, но борются с русским языком и уничтожают символы памяти, выраженные прежде всего в советских памятниках. Мы видим, что на Украине борьба с памятниками затрагивает вообще все исторические периоды: уничтожаются не только советские символы, но и монументы, свидетельствующие об освоении территорий в период Российской империи. Литва идет по этому же пути. Трудно ожидать от нее чего-то иного, тем более что страны Балтии начали борьбу с исторической памятью еще до Украины. Это принципиальное решение властей стран Балтии — добиться создания моноэтнических государств, неважно, какими способами. Однако история показывает, что, выстраивая политику на культивировании статуса жертвы и идеях ненависти, агрессивного национализма, процветающее государство сформировать невозможно. Можно создать только запуганное и тоталитарное общество, но никак не демократию», — подчеркивает Еремина.