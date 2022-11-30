Спикер сейма Литвы предложила школам решить вопрос об использовании русского языка

Председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила отдать школам вопрос изучения русского языка. Об этом она заявила 30 ноября в интервью компании LRT.

«Я бы сказала, что, если школьное сообщество сочтет это значимым, не следует запрещать использование русского языка в качестве второго, факультативного языка. Я всегда считала преимуществом то, что у человека есть возможность изучать языки, будь то язык наших соседей — латышский, белорусский, польский или немецкий, французский, русский», — сказала она.

Чмилите-Нильсен отметила, что вместо запрета обучения русскому языку следует обновить учебные материалы по нему, чтобы они отражали современные реалии.

Ранее, 17 ноября, парламент Эстонии отклонил законопроект об использовании русского языка в публичном пространстве. Поправки допускали возможность добавления к эстонскому тексту перевода на иностранный язык, но только не на русский.

10 ноября в Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. Отмечается, что такое решение может помочь избежать эскалации напряжения в обществе и усилить защиту образовательного пространства Киева.

Ранее, 25 октября, на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о переходе страны с кириллицы на латиницу. При этом конкретных причин авторы инициативы не назвали.

21 октября секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды и «промывки мозгов» для населения. Русскоязычных жителей Украины он призвал «идти на свои болота и квакать на своем русском языке».