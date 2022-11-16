Вот и поговорили: русских учителей преследуют в Латвии

В Латвии активизировались проверки русских учителей, которых заставляют подтвердить свое знание государственного языка. Только за последние два месяца было выявлено более полусотни педагогов, чьи знания сочли недостаточными. Теперь их отстранили от работы и грозят увольнением. Хотя «нарушителями» оказались русские учителя, которые учат русских же детей. По нынешним правилам они не имеют права разговаривать во время уроков на родном для учеников языке. Таковы реалии современной Латвии, в которой русский поставлен фактически вне закона. Подробности — в материале «Известий».

Русский язык изгоняют из учебных заведений

Латвийские учреждения, которые занимаются поиском людей, в недостаточной степени владеющих государственным языком, в народе называются «языковой инквизицией». И в особенной степени «инквизиторы» обращают свое внимание на те города и области, где существует компактная, самодостаточная русская среда, в частности на Даугавпилс, 90% жителей которого являются русскоязычными. Минувшим летом там не сумели пройти проверку, в частности, 24 русскоязычных воспитателя детских садов (воспитанники которых, соответственно, тоже являются русскоязычными).

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«Со стороны работодателя был расторгнут договор с одним педагогом. Шесть педагогов сами решили расторгнуть договор и не выходить на работу. Также шесть долгосрочно болеют», — рассказала специалист по персоналу управления образования Даугавпилса Мария Бистере. По ее словам, еще один педагог, не прошедший проверку, сменил должность и теперь выполняет обязанности няни — для этой профессии нужен более низкий уровень знания госязыка. Пять учителей усовершенствовали знания и повторно сдали экзамен в Центре государственного языка (ЦГЯ) на уровень B2 (в то время как педагогам нужен более высокий уровень — C1). Еще три воспитателя заново учат латышский язык.

Совсем недавно сейм Латвии большинством голосов утвердил поправки к законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании», которые установили полный и окончательный перевод всех школ нацменьшинств на латышский язык обучения в течение трех лет. Также закон отныне устанавливает более жесткие требования владения государственным языком к руководителям образовательных учреждений и преподавателям — на самую высшую категорию. Русский и иные предметы, связанные с изучением родного языка и культуры, перестают быть обязательными и становятся факультативами. Принятие этих поправок представители правящих партий восприняли в качестве большого своего успеха. Правозащитник Владимир Бузаев рассказал, что депутаты правящей коалиции встретили принятие закона об окончательном изгнании русского языка из школ аплодисментами.

Принятие нового закона еще больше осложнило жизнь русским школьникам. «Если русский учитель разговаривает во время урока с русскими детьми на русском языке, это рассматривается в качестве нарушения, за которое педагога могут оштрафовать. Страдают от этого дети, которые вынуждены изучать физику, химию, математику, вообще все предметы на неродном языке. Само собой, от этого крайне снижаются скорость и эффективность усвоения учебного материала. Часто учителя идут детям навстречу и, желая им помочь, проговаривают какие-то вещи на родном языке, хотя понимают, что могут навлечь на себя неприятности. Но сделать, например, надпись на доске на русском — на такое «преступление» уже ни один из педагогов не осмелится», — рассказывает «Известиям» даугавпилчанин Константин, отец двоих школьников.

Никаких поблажек!

Русских педагогов регулярно проверяют на предмет знания государственного языка. Причем, согласно правилам, действовавшим еще совсем недавно, если в ходе проверки признавалось, что уровень знания латышского языка педагога не соответствует необходимому, давалось три месяца, чтобы пересдать экзамен. При этом учитель мог продолжать работать.

Вот и поговорили_6 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Но в октябре вступили в силу поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми директор учебного заведения должен сразу же отстранить такого преподавателя. Чтобы вернуться к работе, ему в течение трех месяцев нужно улучшить знания и сдать экзамен в Государственной службе качества образования (ГСКО). «Сдают ли учителя эти экзамены? Это зависит от каждого конкретного педагога, от того, хочет ли он продолжить свою работу. Конечно, если он сдает экзамен положительно, то может вернуться к работе. Если он не сдаст экзамен, то продолжить работать он не может», — отмечает представитель ГСКО Юрис Зивартс.

При этом и в Государственной службе качества образования, и в Центре государственного языка предупреждают, что могут проверить любого педагога, даже того, кто сам получал образование на латышском. В ЦГЯ рассказали, что в сентябре и октябре этого года проверили около 300 педагогов по всей Латвии. Почти каждый шестой — всего 52 человека — проверку не прошли. Латвийский блогер Алексей Гуленко свидетельствует: «Сегодня ко мне обратилась преподаватель. Я пока не буду называть имя, чтобы не подвести человека». По словам Гуленко, обратившаяся к нему педагог работает в специальном заведении для детей с особенностями умственного развития. Оказывается, и такие заведения тоже решили полностью перевести на латышский язык.

Поднятая им тема является, как выяснилось, наболевшей. «В Латвии во всех интернатах и детских домах уже давно только латышский язык обучения, независимо от того, из какой семьи поступил ребенок», — отмечает оппозиционная журналистка Алла Березовская. «А еще есть дети, живущие в семьях, которые с различными отклонениями речи и прочими проблемами... Все спецсады тоже перевели на латышский... С детьми, которые и на родном-то не могут воспринимать информацию и тем более озвучить ее... Этот вопрос поднимался и в сейме — везде! Всё равно, независимо ни от чего, только латышский — и привет! Конечно, преподаватели, логопеды делают что могут, чтобы детей совсем не доводить до срыва. В большинстве своем родители таких деток забирают на домашнее обучение» , — свидетельствует педагог Инна Тестелец.

Бывшая сотрудница закрытого в этом году по приказу властей Латвии рижского «Дома Москвы» Лариса Ткаченко вспоминает, как несколько лет назад они привозили для местных русских детей российского Деда Мороза. «Мы проехали с Дедом Морозом из Великого Устюга практически всю Латвию и были в детских домах и приютах. Везде персонал сугубо латышский. Русские дети не могли рассказать Деду Морозу стихотворение или спеть песенку на русском языке. Но все к нему так трогательно прижимались, водили с ним хороводы. А Дедушка так старался, что потом его шубу можно было просто выжимать... Он не понимал, почему русские дети не могут рассказать русскому Деду Морозу стихотворение на русском языке. И очень переживал. А у меня до сих пор плачет душа...» — пишет Ткаченко в соцсети.

Время пить валерьянку

«Облавы» на педагогов школ нацменьшинств ведутся в Латвии уже давно. Например, в одном только в 2018 году были оштрафованы 143 педагога. О том, как это происходит, рассказала рижской русскоязычной газете «Сегодня» журналистка Татьяна Мажан. Так, визит языковых инспекторов в среднюю школу № 3 в городе Резекне обернулся для педагогов покупкой валерьянки и «дырами» в семейном бюджете. Инспектор ЦГЯ Инга Валениеце, прибыв школу, принялась выписывать штрафы. «Да так увлеклась, что в пылу борьбы за государственный язык составила акт на педагога, чье отличное знание латышского вечером того же дня подтвердила целая языковая комиссия», — свидетельствует Мажан.

Вот и поговорили_2 Фото: РИА Новости

Согласно принятому в Латвии классификатору, до октября 2022 года каждый учитель должен знать латышский язык на так называемом втором высшем уровне. Все русские педагоги Латвии сдали экзамен на соответствие этому уровню еще в 1996 году, о чем получили соответствующие удостоверения, без которых работать в школе попросту невозможно. «Казалось бы, вопрос снят, но Центр госязыка всё не может успокоиться, проверяет, проверяет и еще раз проверяет. Вопрос это политический — и сильно обострился после утверждения президентом Раймондом Вейонисом поправок о переводе всего школьного образования на латышский язык уже в 2021/22 учебном году. Понятно, что русскоязычные учителя при любой возможности будут использовать на уроках русский язык, а значит, чистоты эксперимента над нашими детьми по их латышизации не получится», — констатирует Татьяна Мажан.

Поэтому, по ее словам, русских учителей пытаются как можно быстрее выдавить из системы образования. « Не хотят сами уходить — замучаем их проверками, доведем унизительные допросы с пристрастием до абсурда. Сначала можно придраться к неправильным окончаниям, потом — к неправильным запятым, к произношению, да к чему угодно, главное, чтобы сами побыстрее уволились от всего этого издевательства подальше. И ничего, что в 65 школах не хватает учителей-предметников — привлечем студентов. И неважно, что вряд ли они смогут полноценно чему-то научить русскоязычных детей — такая задача и не стоит. Главное, они будут говорить на чистом латышском, а значит, задача-максимум по облатышиванию будет выполнена», — сетует Мажан.

Всего за последние четыре года Центр госязыка уличил в недостаточном знании латышского 396 педагогов. 80 из них выявили в первом полугодии текущего года. Сообщается, что ЦГЯ проводит проверки в учебных заведениях «и на основании собственных контрольных программ, и реагируя на жалобы». Как сообщила представитель Государственной службы контроля образования Яна Вейнберга, ведомство тоже иногда предлагает ЦГЯ отправить инспектора в какое-либо образовательное учреждение. Это происходит в случаях, когда служба получает жалобу на то, что педагог или сотрудник школы недостаточно владеет латышским языком, а также тогда, когда представители ГСКО побывали в учебном заведении с проверкой и взяли кого-то из учителей «на карандаш».