Совесть заела: сейм Латвии заблокировал русофобский законопроект

В Латвии уже давно пытаются окончательно изгнать русский язык из всех сфер общественной жизни. Некоторые из направленных на это законопроектов уже приняты — и лишь один смутил даже латвийских парламентариев. Уходящий сейм, полномочия которого закончатся в ближайшее время, отверг законопроект «Об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного». Его принятие означало бы введение в течение трех лет фактического запрета на использование русского языка в публичном пространстве. Подробности — в материале «Известий».

Никакого вам русского языка

В Латвии русский язык является родным примерно для 35% населения. Несмотря на это, правящие элиты страны продолжают делать всё возможное, чтобы изгнать его из повседневного обихода. Особенно активную деятельность развил в этом направлении министр юстиции Янис Борданс, глава партии «Консервативные». Стремясь перед назначенными на 1 октября парламентскими выборами снискать симпатии националистически настроенных избирателей, «Консервативные» предложили пакет русофобских законопроектов. Так, с их подачи в конце сентября сейм большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону, которые предусматривают, что в течение трех лет все учебные заведения нацменьшинств в стране будут окончательно переведены на латышский язык.

Совесть заела_2 Учебники, по которым учатся дети в русской школе в Латвии Фото: РИА Новости

В частности, предусмотрено, что с 1 сентября 2023 года основные образовательные программы общего образования в школах нацменьшинств будут полностью осуществляться только на латышском языке в 1-м, 4-м и 7-м классах, с 1 сентября 2024 года — во 2-м, 5-м и 8-м классах, с 1 сентября 2025 года — в 3-м, 6-м и 9-м классах. Также и всё дошкольное образование в Латвии с 1 сентября следующего года будет осуществляться только на государственном языке. В министерстве образования, возглавляемом членом «Консервативных» Анитой Муйжниеце, лишение русских детей права учиться на родном языке лицемерно объяснили необходимостью их «интеграции в общество». Обучаться же родной речи и культуре русские школьники отныне смогут лишь в рамках факультативных занятий.

Общее мнение правящих кругов выразила влиятельная латышская журналистка Элита Вейдемане, опубликовавшая в издании Neatkarīga Rīta Avīze колонку, в которой требует от русских Латвии, чтобы те смирились с фактом гонений на родной язык. «Я говорила, но, видимо, придется повторить, чтобы альтернативно одаренные поняли: здесь Латвия, а не Россия. Поэтому всё здесь будет происходить только на латышском языке. Со временем, конечно. Но начинайте привыкать уже сейчас», — угрожает Вейдемане.

Совесть заела_4 Меню с возможностью выбрать русский язык на одном из тароматов в Латвии Фото: twitter.com

Эмигрировавший недавно из Латвии в Россию публицист Вадим Авва отмечает: «Русской общине Латвии запретили себя воспроизводить. С нее в полной мере взимают налоги, но лишили сначала политического представительства, а затем и культурного пространства. Помните лозунг американской революции — нет представительства, нет налогов? Здесь русских заставили оплачивать собственную насильственную ассимиляцию. Публично, под прикрытием Брюсселя истребляется традиционный культурный пласт целого региона» . А публицист Дмитрий Ольшанский добавляет, что Евросоюз позволяет себе держать в своем составе «латышей и эстонцев с их апартеидным законодательством, которое, будь оно применено в отношении любой другой национальности, но не русской, вызвало бы шквал возмущения и глобальные санкции».

«Раса господ»

Еще одним образчиком законотворчества от Борданса и компании стало предложение запретить использовать русский язык на рабочих местах. «Мы должны начать вести себя как хозяева в своей стране, что мы и делаем», — сказал Борданс. Он жалуется, что, несмотря на все усилия властей, двуязычие в стране никуда не исчезло. «Использование русского языка наряду с латышским усиливается. Молодые латыши, получившие хорошее образование в Западной Европе, возвращаются в Латвию, и их не принимают на работу. Последствия этого могут быть разрушительными для Латвии как страны и латышского народа, лишая мотива заботиться о родине . Если двуязычие развивается в результате дискриминации носителей латышского языка в случаях получения услуг и на рабочем месте, то необходимо принять меры для его ограничения. Русский — это не национальный язык Латвии, это не язык ЕС. Это необоснованное навязывание надо ограничить», — уверен министр юстиции.

Совесть заела_1 Заседание сейма Латвии Фото: saeima.lv

Борданс призвал всех латышей «наполнить закон содержанием, то есть говорить по-латышски, доказывать свою поддержку государства не только словами, но и делами». Министра, по его словам, беспокоят ситуации, когда, например, латышскую официантку, не знающую русского языка, не берут работать в ресторан даже в том случае, если русскоязычные клиенты появляются там нечасто.

В связи с этим латвийский публицист Дэги Караев с иронией посоветовал Бордансу обратить внимание на рижские кладбища. «Тут русские лежат рядом с латышами. Памятники с кириллицей перемежаются памятниками с латиницей. Тут может лежать Уртанс и Ivanovs. Однако вполне очевидно, что именно кладбища несут в себе серьезную угрозу национальной безопасности! Здесь так много русского языка, хотя всем известно, что русских не было, нет и быть не должно в национальном государстве», — пишет Караев.

Другой инициативой Борданса и его коллег стал законопроект «Об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного». Его цель — запретить использовать русский чуть не в любой форме, кроме личного общения. Авторы законопроекта предложили, в частности, ввести запрет на русскоязычные версии порталов поставщиков госуслуг, коммуникационных предприятий, банков, продавцов электроэнергии физическим лицам, поставщиков услуг общественного транспорта, домоуправлений, аэропортов, автобусных и железнодорожных вокзалов, поставщиков услуг такси и компаний по вывозу мусора. Речь шла бы об очень широком перечне услуг. Отметим, впрочем, что еще до голосования по законопроекту ряд латвийских госкомпаний, оказывающих услуги населению, и так избавились в последние месяцы от русскоязычных версий своих сайтов. Так же поступила канцелярия президента и министерства.

Совесть заела_5 Участники пикета в защиту русских школ у министерства образования Латвии Фото: ТАСС/Владимир Старков

А вот в министерстве экономики пошли еще дальше: здесь приказали всем подчиненным структурам с 1 сентября отказаться общаться с жителями Латвии на русском языке. В конце сентября и глава министерства благосостояния Гатис Эглитис издал аналогичный приказ по своему ведомству, касающийся Государственного агентства занятости, Госагентства социального страхования, Инспекции труда, Инспекции по защите прав детей и других учреждений.

Русофобия не помогла

Русскоязычные жители Латвии запуганы. Тем не менее русские и сейчас время от времени проводят протестные акции в защиту своих прав — в случае, если власти выдают разрешение на такие мероприятия, что бывает далеко не всегда. Так, 7 сентября в Риге у здания сейма состоялся митинг в защиту образования на русском языке, организованный оппозиционной партией «Русский союз Латвии». В ходе митинга ораторы высказывали свое возмущение политикой власти, направленной на окончательное изгнание русского языка из школ, из общественной и рабочей среды, а также на снос памятников советским солдатам. Отметим, что мероприятие оказалось достаточно малолюдным. «Если за цветы, свечи и песни у сносимого монумента Освободителям Риги режим тащил людей в автозаки, то борьба за русский язык в Латвии давно приравнивается практически к терроризму», — отмечает публицист Алексей Стефанов.

Совесть заела_3 Женщина голосует на выборах в сейм Латвии на одном из избирательных участков в Риге Фото: REUTERS/Janis Laizans

Состоявшиеся 1 октября выборы в сейм Латвии принесли неожиданный результат. Антирусские законопроекты не помогли партии «Консервативные» — она не сумела преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент. Но точно так же не преодолели его и оппозиционные партии «Согласие» и «Русский союз Латвии». По мнению специалистов, русский избиратель, традиционно голосовавший за эти партии, на этот раз к избирательным урнам не пошел. Те, кто всё же проголосовал, зачастую отдавали голоса какой-либо «латышской» партии, выбранной по принципу «меньшего зла». Именно поэтому хорошие результаты показали партии Союз «зеленых» и крестьян и «Латвия на первом месте», чьи лидеры Айвар Лембергс и Айнар Шлесерс известны как прагматики, равнодушные к националистическим идеям.

Новый сейм Латвии приступит к работе в начале декабря. А пока депутаты уходящей из парламента оппозиционной партии «Согласие» успели сделать доброе дело — во многом их усилиями парламентское большинство отклонило законопроект «Об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного». Это стало небольшим утешительным успехом для местной русской общины. Но уходящий из правительства Янис Борданс выражает уверенность, что когда-нибудь его мечта исполнится в любом случае — и русский язык в Латвии исчезнет.