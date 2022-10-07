Захарова назвала дискриминацией поправки сейма Латвии в закон об образовании

Поправки сейма Латвии в закон «Об образовании», согласно которым всё преподавание в школах в стране будет переведено на латышский язык, являются вопиющей дискриминацией и означают, что русскоязычные дети в Латвии окончательно лишатся возможности получать знания на родном языке. Об этом 7 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Правящие в Латвии националисты игнорируют свои международные обязательства, что, безусловно, ведет к дальнейшему расколу мультикультурного и многоязычного латвийского общества», — говорится в заявлении дипломата на сайте ведомства.

Захарова указала, что подобная дискриминация происходит, несмотря на то что эта прибалтийская страна является подписантом основополагающих международно-правовых договоров.

Она отметила, что в Латвии количество русскоязычных учеников составляет четверть от общего количества учащихся, и Россия продолжит привлекать внимание профильных международных структур к данной нетерпимой ситуации.

26 сентября посол РФ в Риге Михаил Ванин в интервью «Известиям» заявил, что новые ограничения, принимаемые в Латвии в отношении русского языка, — это дискриминация по этническому и языковому принципу. Добавив, что Латвия превратилась в полицейское государство. При этом посол напомнил, что русский язык в Латвии — второй по степени распространенности и употребления в коммуникации после государственного, он успешно выполнял роль языка межнационального общения. Для трети населения страны он родной, хотя в Латвии не имеет никакого статуса, указал Ванин.

Ранее, 29 августа, министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что учебные заведения в стране могут отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

В июне правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно документу, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке во всех детских садах (с 1 сентября 2023 года) и всех школах (с 1 сентября 2025 года).

14 августа стало известно, что власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Министр юстиции страны Янис Борданс не исключил, что русский язык также будет исключен в телефонных и банковских сообщениях.

В этом же месяце президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги. При этом около 40% населения Латвии — русскоязычные. В настоящее время в стране один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.