В Латвии разрабатывают закон об ограничении русского языка в общественных местах

Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах. Об этом заявил министр юстиции страны Янис Борданс.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», — цитирует его Delfi.

По словам министра, этот закон мог бы стать следствием проведенного в 2012 году референдума, на котором 74,8% избирателей проголосовали против придания русскому языку статуса второго государственного.

«На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», — пояснил Борданс.

По его словам, такой закон может быть в ближайшее время направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в сейм.

Министр отметил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка.

«Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», — подчеркнул он.

Ранее, 7 июня, правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно им, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в мае сказал «Известиям», что преподавание исключительно на латышском языке — это скатывание в дремучую русофобию. По его словам, это очередное свидетельство «соблюдения» так называемых демократических стран Европы прав человека и прав национальных и языковых меньшинств.

Около 40% населения Латвии — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.