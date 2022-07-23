Отказ от веры: от русских Латвии требуют предать свои убеждения

Президент Латвии Эгил Левитс дал интервью запрещенному в стране международному телеканалу RTVI. В ходе разговора Левитс подчеркнул, что проживающие в Латвии русскоязычные (а это 35% населения) обязаны однозначно осудить специальную военную операцию России по защите Донбасса. Левитс заявил, что тех, кто поддерживает Россию, необходимо наказывать — либо заводить на них уголовные дела, либо депортировать. Подробности — в материале «Известий».

Петровский пассаж

В Латвии сейчас проживает около 55 тыс. граждан России. Еще в конце февраля фракция национал-радикалов предложила их депортировать, но предложение не поддержало парламентское большинство. Вместо этого министр юстиции Янис Борданс направил на рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции проект поправок к «Закону о гражданстве». В ходе их подготовки латвийский минюст проконсультировался с министерством внутренних дел и Управлением по делам гражданства и миграции.

Отказ от веры Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Britta Pedersen

Авторы законопроекта утверждают, что граждане Латвии, поддержавшие СВО, способствуют угрозе демократическому строю и нарушают «долг взаимной лояльности между государством и гражданином». Следовательно, такого нелояльного гражданина можно лишить гражданства.

В апреле парламентская комиссия рассмотрела предложенные Бордансом поправки — и «концептуально» поддержала их. В то же время в комиссии указали, что человек может подвергнуться денатурализации, только если в результате этого он не станет лицом без гражданства. Комиссия поддержала поправки, позже утвердил их и сейм на общем голосовании депутатов. При этом, как изначально и было указано, лишать гражданства Латвии в соответствии с этим законом можно лишь тех, у кого оно не единственное.

При этом законодатели особо не скрывали, что новый закон создан специально под российского предпринимателя Петра Авена, которого в марте лишили «Ордена трех звезд». Авен был награжден высшей латвийской государственной наградой в апреле 2012 года. Дело в том, что основанный им благотворительный фонд «Поколение» сделал в свое время крупные вложения в Латвию. Из средств фонда выделялись средства на поддержку здоровья латвийских детей, на проекты культурного обмена между Россией и Латвией, на стипендии и гранты в научной сфере.

На деньги фонда был восстановлен один из самых красивых лютеранских храмов в Латвии — Яунпиебалгская церковь Святого Фомы. Он подарил Детской клинической университетской больнице в Риге диагностическую аппаратуру, а знаменитому композитору Раймонду Паулсу — новый концертный рояль Steinway. За эти заслуги Авен получил не только орден, но и латвийское гражданство. Законодательство страны запрещает двойное гражданство с Россией, но ради Авена в свое время было сделано исключение. И вот теперь его решили этой привилегии решить.

Отказ от веры Фото: Global Look Press/Alexander Welscher

Тот факт, что новый закон позволит отнимать латвийский паспорт лишь у немногочисленных обладателей двойного гражданства, не устроил местных национал-патриотов. 20 мая в Риге состоялось шествие «За освобождение от советского наследия», собравшее свыше 5 тыс. человек. Его участники обратились к президенту Левитсу и призвали его снести все оставшиеся в стране памятники советским воинам. Манифестанты потребовали «изменить названия улиц, площадей и скверов, относящихся к советским чиновникам, на всей территории Латвии». По мнению активистов, «необходимо срочно разработать и принять закон о выдворении из Латвии и лишении гражданства лиц, нелояльных государству», а также они выступили за принятие закона, который запретит гражданам, поддерживающим Россию, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

«Вне спектра демократии»

Комментируя содержание петиции, Эгил Левитс заявил, что лишать «нелояльных» жителей единственного гражданства и высылать их из страны вряд ли получится — подобного механизма не существует ни в одном из государств ЕС. Президент рассказал, что пару лет назад такая возможность обсуждалась во Франции, где предлагали лишать гражданства осужденных за терроризм — но всё так и ограничилось одними лишь обсуждениями. «Нам пришлось бы очень хорошо аргументировать это. Это обязательно дошло бы до Европейского суда по правам человека, где у нас возникли бы проблемы с аргументацией. Вопрос о лишении видов на жительство — другое дело. Данная правовая норма уже принята и хорошо работает», — подчеркнул президент.

Действительно, сейчас в странах Балтии не чураются депортировать постоянно проживающих там граждан России. Таких оказалось достаточно много — после того как в начале 1990-х Латвия и Эстония отказали совокупно почти миллиону человек в своем гражданстве. Тогда многие приняли гражданство России, но продолжили жить в Прибалтике по постоянному виду на жительство. И вот 15 июля телеграм-канал Baltnews сообщил со ссылкой на собственные источники, что из Латвии депортировали постоянно проживавшего там российского военного пенсионера, подрабатывавшего частным охранником.

Отказ от веры Президент Латвии Эгил Левитс Фото: TASS/Zuma

Его имя не раскрывается. Известно, что депортированному около 60 лет, он отставной офицер, в свое время служил в составе советского контингента в Афганистане. «Приехали на работу, забрали, привезли домой, где дали возможность собрать две сумки, и вывезли на границу Псковской области. В постановлении указали, что он представляет угрозу для национальной безопасности. Жена сидит дома, плачет», — рассказал источник Baltnews. Это, кстати, не первый случай такого рода. В октябре 2020 года из Латвии был выслан гражданин РФ, председатель республиканского Общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Сергеевич Норвинд.

Воздействовать на «нелояльных» русских граждан Латвии, по словам Левитса, следует с помощью уголовного законодательства. «Проверка на лояльность — нормальная практика в отношении иностранцев. Если говорить о жителях Латвии, такая проверка граждан на лояльность имеет определенную проблематику. Если у жителя есть гражданство и он выступает против латвийского государства, в этом случае нужно возбуждать уголовное дело. У нас есть такая возможность, ее предусматривает Уголовный закон. Это и есть проверка на лояльность. Человека не высылают, он попадает в тюрьму», — поясняет он.

В недавнем интервью президент подчеркнул, что все те, кто поддерживает российскую позицию, «находятся вне спектра демократии, основанного на представлениях о справедливости». Закон о лишении гражданства Латвии создавался «для защиты демократии от угроз людей, которые вне демократического спектра», заключил глава государства.

С «пророссийскими» не церемонятся

Русофобские заявления Левитса подтверждаются многочисленными примерами. Так, 22 марта в Риге был задержан видеоблогер Кирилл Федоров . В Службе государственной безопасности (СГБ) сочли, что, освещая на своем канале события на Украине, он занимается «пророссийской пропагандой». В итоге канал Федорова на YouTube заблокировали, а сам он сумел передать на волю письмо, в котором утверждал, что подвергался в тюрьме пыткам.

10 мая полиция Латвии арестовала 19-летнего студента Александра Дубяго, который пришел к монументу Освободителям Риги с флагом России и выступил с речью об исторической преемственности поколений. В течение полутора месяцев он находился в следственном изоляторе в крайне суровых условиях. 20-летняя рижанка Виктория, которая находилась рядом с Дубяго во время акции, была вынуждена покинуть страну. По словам девушки, она получила предупреждение, что ее могут счесть сообщницей. Александра Дубяго освободили 18 июня под подписку о невыезде, но он остается обвиняемым по статье 74.1 Уголовного Закона Латвии («Геноцид, преступления против человечности, мира и оправдание военных действий»).

Отказ от веры Фото: РИА Новости/Стрингер

21 июня сотрудники СГБ задержали известного в стране оппозиционного журналиста и правозащитника Владимира Линдермана по подозрению в «получении финансирования из России». Задержание шло в нарочито жесткой форме: вломились в квартиру и избили. Судья, санкционировавшая арест Линдермана, отказалась фиксировать факт нанесения побоев. У задержанного серьезные проблемы со здоровьем, но силовики не разрешили передать в камеру необходимые лекарства, отговариваясь необходимостью «карантина». 14 июля суд рассмотрел апелляцию защиты Линдермана и отказал ему в освобождении, запретив всякое общение.

Незадолго до своего ареста Владимир Линдерман писал, что за несколько месяцев СГБ возбудила более 20 уголовных дел за поддержку России. Это не считая 76 уголовных процессов, начатых полицией — и тоже так или иначе связанных с ситуацией на Украине. Большая часть из них — за срывание или порчу украинских флагов, развешанных теперь в стране повсюду. Линдерман приводит инцидент, произошедший со спортивным тренером и бывшим депутатом горсовета Риги от оппозиционной партии «Согласие» Игорем Кузьмуком.