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Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку СВО

Президент Латвии Левитс поддержал лишение гражданства за поддержку СВО
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Живущие в Латвии русские, поддерживающие российскую спецоперацию (СВО) по защите Донбасса, могут быть лишены латвийского гражданства. Об этом 19 июля заявил президент страны Эгилс Левитс.

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«Конечно же, и что касается тех людей, у кого двойное гражданство, у них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект имеется в сейме», — сказал он в интервью RTVI.

Кроме того, по словам главы государства, в сложившейся ситуации нейтральная позиция невозможна.

«И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство, которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — отметил Левитс.

Сейм Латвии в апреле одобрил закон о лишении гражданства за поддержку «действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран». Такими действиями власти страны считают в том числе и российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Речь в законе идет только о людях с двойным гражданством.

По словам представителя управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадары Пуке, всего в стране двойное гражданство имеет около 35 тыс. человек, из них 3270 — граждане России.

В МИД РФ решение латвийского сейма назвали уничтожением последних ростков демократии, не исключив, что в стране может вырасти число сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений.

В июне глава нацсовета по СМИ Латвии Иварс Аболиньш заявил о прекращении вещания 80 зарегистрированных в стране российских телеканалов. Одновременно с этим он объявил о выдаче разрешения на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

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