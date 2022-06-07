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В Латвии полностью запретили обучение на русском языке

Кабмин Латвии утвердил переход на обучение только на латышском языке
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Danil Shamkin
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Кабинет министров Латвии одобрил поправки к закону «Об образовании». Согласно ему, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке, говорится в заявлении кабмина, опубликованном во вторник, 7 июня.

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В сообщении отмечается, что переход на обучение на латышском языке произойдет в течение трех лет.

Ранее, 13 мая, министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце заявила о том, что в стране с 2025/26 учебного года обучение в школах будет осуществляться исключительно на государственном языке.

Комментируя решение латвийских властей, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в мае сказал «Известиям», что преподавание исключительно на латышском языке, — это скатывание в дремучую русофобию. По его словам, это очередное свидетельство «соблюдения» так называемых демократических стран Европы прав человека и прав национальных и языковых меньшинств.

Политик не исключил риска распространения этой тенденции среди большого количества стран, преимущественно государств бывшего СССР и Польши.

В последние годы в странах Балтии проводится политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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